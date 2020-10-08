Мать полгода держала новорожденную дочь в шкафу на Урале

Жительница Карпинска держала в шкафу дочь, рождённую полгода назад. Всё это время несчастный ребёнок жил в сумке.
Заморенную голодом малышку нашли случайно гости во время застолья, которое устроила 37-летняя мать младенца. Подвыпившие подружки забрали младенца и сообщили в полицию,
В соцсетях тем временем
Родившая ребёнка женщина не состояла на учёте во врем беременности, не рожала в больнице, на малышку нет ни единого документа. Сейчас необходимо получить официальное заключение, что женщина является матерью жившего в шкафу ребёнка.
В семье есть ещё двое детей — мальчик 13 лет и трёхлетняя девочка. Мальчик втайне от матери подкармливал сестру, которую женщина хотела просто заморить до смерти голодом. Девочка рассказывала в детсаду, что у них дома есть кукла, «которая как живая», но воспитатели не придали этому значения.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело о неисполнении матерью родительских обязанностей по воспитанию ребёнка.
Ранее NEWS.ru сообщал, что житель подмосковного Подольска во время прогулки нашёл труп новорождённого ребёнка, следует из сообщения пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.
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