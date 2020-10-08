Мать полгода держала новорожденную дочь в шкафу на Урале

https://static.news.ru/photo/77e4d828-09c5-11eb-a3e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

Жительница Карпинска держала в шкафу дочь, рождённую полгода назад. Всё это время несчастный ребёнок жил в сумке.

Заморенную голодом малышку нашли случайно гости во время застолья, которое устроила 37-летняя мать младенца. Подвыпившие подружки забрали младенца и сообщили в полицию, пишет издание Е1.ru.

В соцсетях тем временем появилось видео , как несчастную малышку достают из шкафа. На ужасающих кадрах видно, насколько истощён не видевший с рождения белого света ребёнок. Сейчас девочка находится в больнице. За её жизнь борются врачи, которые нашли у ребёнка множество серьёзных заболеваний.

Родившая ребёнка женщина не состояла на учёте во врем беременности, не рожала в больнице, на малышку нет ни единого документа. Сейчас необходимо получить официальное заключение, что женщина является матерью жившего в шкафу ребёнка.

В семье есть ещё двое детей — мальчик 13 лет и трёхлетняя девочка. Мальчик втайне от матери подкармливал сестру, которую женщина хотела просто заморить до смерти голодом. Девочка рассказывала в детсаду, что у них дома есть кукла, «которая как живая», но воспитатели не придали этому значения.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о неисполнении матерью родительских обязанностей по воспитанию ребёнка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что житель подмосковного Подольска во время прогулки нашёл труп новорождённого ребёнка, следует из сообщения пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.