Детский омбудсмен о прожившей полгода в шкафу девочке: «Выжила чудом»

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Уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова предложила транспортировать в Москву обнаруженную в Карпинске девочку, которую мать едва не довела до голодной смерти.

Окончательное решение о перевозке должны принять медики в зависимости от состояния здоровья ребёнка. Кузнецова и её коллега в Свердловской области намерены обратиться в прокуратуру с просьбой дать оценку этому случаю, передаёт Life.

Каждый раз не можешь поверить, что такое возможно. Не можешь и не хочешь верить. Около полугода новорождённая девочка прожила в шкафу. Выжила чудом, — сказала детский омбудсмен.

Кузнецова добавила, что оценку надо дать не только действиям нерадивой матери, но и тому, как в данной ситуации сработали органы системы профилактики, которые обязаны не допускать подобных происшествий.

Ранее NEWS.ru писал, что жительница Карпинска полгода держала в шкафу дочь, практически не давая ей еды. Всё это время ребёнок жил в сумке. Голодающего младенца нашли случайно гости во время застолья, которое устроила мать. Подруги забрали ребёнка и сообщили в полицию. В отношении матери заведено уголовное дело.