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07 июля 2025 в 08:28

Свекла и сыр — вкуснейшее комбо: можно съесть хоть кастрюлю

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Свекольный салат с сыром — простой и полезный перекус. Нежная свекла, ароматный чеснок и сыр создают идеальный вкус. Готовится быстро, а результат радует всех.

Ингредиенты:

  • свекла — 300 г;
  • сыр — 100 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • майонез — 1 ст. ложка;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Свеклу отварить или запечь, остудить.
  2. Яйца сварить вкрутую.
  3. Свеклу, сыр и яйца натереть.
  4. Добавить чеснок, майонез, специи.
  5. Перемешать, дать настояться.

Подавать охлажденным. Полезный, сытный и очень вкусный — такой салат понравится всем!

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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