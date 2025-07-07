Свекла и сыр — вкуснейшее комбо: можно съесть хоть кастрюлю

Свекольный салат с сыром — простой и полезный перекус. Нежная свекла, ароматный чеснок и сыр создают идеальный вкус. Готовится быстро, а результат радует всех.
Ингредиенты:
- свекла — 300 г;
- сыр — 100 г;
- яйца — 2 шт.;
- чеснок — 1 зубчик;
- майонез — 1 ст. ложка;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
- Свеклу отварить или запечь, остудить.
- Яйца сварить вкрутую.
- Свеклу, сыр и яйца натереть.
- Добавить чеснок, майонез, специи.
- Перемешать, дать настояться.
Подавать охлажденным. Полезный, сытный и очень вкусный — такой салат понравится всем!
Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.