Открыла для себя новый вкус! Салат с ростбифом и вялеными томатами!

Салат с ростбифом и вялеными томатами — изысканный вкус без сложностей. Этот салат — идеальный баланс между легкостью и сытностью. Нежное мясо, два вида сыра, свежие овощи и пикантная заправка с цедрой лимона создают гармоничный вкусовой букет, который впечатлит даже искушенных гурманов. Особый шарм блюду придают вяленые томаты и оливки каламата — они добавляют средиземноморские нотки, превращая простой салат в ресторанное блюдо. Готовится все быстро, а выглядит настолько эффектно, что его не стыдно подать на праздничный или романтический ужин.

150 г говядины (вырезка или филе) обжарьте на раскаленной сковороде до medium rare (около 3–4 минут с каждой стороны), посолите, поперчите и дайте «отдохнуть» 10 минут, затем нарежьте тонкими ломтиками. 120 г салатного микса выложите на тарелку. Добавьте разрезанные пополам 150 г томатов черри, 100 г размороженного зеленого горошка, 30 г оливок каламата, 4 нарезанных вяленых томата и тонкие полукольца красного лука. 125 г моцареллы порвите руками, 40 г пармезана натрите стружкой. Для заправки смешайте 4 ст. л. оливкового масла, 25 мл лимонного сока, 1 ч. л. зернистой горчицы, 3 г цедры лимона, 1 измельченный зубчик чеснока, соль и перец по вкусу. Полейте салат заправкой, аккуратно перемешайте и сверху выложите ломтики ростбифа.

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