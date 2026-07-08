Сварил этот соус сацебели, и теперь шашлык без него — преступление

Сварил этот соус сацебели, и теперь шашлык без него — преступление

Этот соус — чистая магия. Он берет самое скучное мясо и делает его хитом вечера. Готовится за 15 минут, а хранится до месяца.

Ингредиенты

Помидоры спелые — 3 кг, перец сладкий красный — 1 кг, чеснок толченый — 2 кг, соль — по вкусу, красный винный уксус — 1 стакан, растительное масло — для консервации.

Как готовлю

Сначала я делаю самое нудное — бланширую помидоры. Надрезаю их крест-накрест, окунаю в кипяток, а потом в ледяную воду. Снимаю шкурку и вычищаю семена. У перца удаляю сердцевину. Дальше просто: пропускаю все овощи через мясорубку — помидоры, перец и чеснок. Тем временем кипячу уксус и даю ему остыть.

Смешиваю овощное пюре с солью и уксусом, разливаю по стерилизованным банкам. Ложка растительного масла сверху — и можно закрывать крышками. Храню в темном месте, а зимой подаю к мясу с дымком.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Текстура получилась идеальной — не жидкая, а бархатистая, обволакивающая каждый кусочек мяса. Самое неожиданное: он оказался настолько универсальным, что я макнул в него даже хлеб. Мой совет: готовьте сразу двойную порцию — разойдется за вечер.