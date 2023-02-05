Супруга тяжело раненного Мангушева попросила расследовать инцидент

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Супруга командира подразделения Народной милиции ЛНР Игоря Берега Мангушева Татьяна Азаревич обратилась в Минобороны, СКР, ФСБ и военную прокуратуру с требованием расследовать обстоятельства тяжелого ранения ее мужа, сообщает блогер Руслан Осташко. В своем Telegram-канале журналист опубликовал обращение Азаревич, которая возмутилась тем, что следователи и правоохранительные структуры не начали проверку инцидента.

Я, Азаревич Татьяна, обращаюсь к руководству Министерства обороны Российской Федерации, к руководству Военной прокуратуры, Следственного комитета, ФСБ и вообще ко всем, кого это может касаться, с просьбой выяснить, почему не проводятся следственные действия и не оказывается надлежащая медицинская помощь моему мужу, — отметила женщина.

По словам Азаревич, Мангушев получил слепое ранение в затылок во время пребывания в тылу в ночь с 3 на 4 февраля. Она указала, что пуля калибра 9 мм застряла в мозгу ее мужа. Азаревич подчеркнула, что с момента происшествия никто не приступил к началу расследования и даже не завел уголовного дела.

Судя по характеру ранения, было покушение на убийство. Или даже казнь. Поскольку, со слов врачей, выстрел был произведен с близкого расстояния, в область затылка под углом в 45 градусов, сверху вниз, — отметила Азаревич.

Россиянка также подчеркнула, что на текущий момент Мангушева не транспортировали в надлежащее медучреждение. Со слов врачей, состояние раненого позволяет произвести перевозку. Как указала Азаревич, в той больнице, где он находится, медики отказались от операции, сославшись на отсутствие технической возможности и необходимой аппаратуры.

В настоящее время я нахожусь за границей в ожидании самолета, на котором я в самое ближайшее время прилечу к моему мужу, чтобы быть вместе с ним, — добавила женщина.

Мангушев ведет Telegram-канал «Записки авантюриста» (52 тысячи подписчиков). В 2010-х он был лидером организации «Светлая Русь», проводящей рейды против нелегальных мигрантов. MK.RU называет мужчину соратником основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. 14 января в разговоре с NEWS.ru он раскрыл детали работы группы «Сурикаты», бойцы которой борются с вражескими коптерами.