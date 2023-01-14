«У нас коллекция «трупиков» — в основном они идут на каннибализм» Интервью с ловцами дронов, которые меняют ход войны

Группа «Сурикаты», бойцы которой борются с вражескими коптерами, становится уже легендой. Это первые подобное подразделение в ЛНР, но, на самом деле, такие расчеты должны были быть в каждом батальоне к началу СВО, считает командир группы Игорь Мангушев c позывным Берег. Как его бойцы сбивают дроны врага, почему антиБПЛАшники — «чокнутые», а скидывать ВОГи на украинских военных — идиотизм? Подробное, предельно откровенное и резкое в оценках интервью главного ловца дронов в Донбассе для NEWS.ru.

«Из Пиарщика в Дронобойщики»

— Игорь, как началась твоя донбасская история? Ты ведь еще в 2014-м занимался гуманитаркой...

— Я занимался «антигуманитаркой». Гуманитарка — это помощь местному населению, а я помогаю только военным — помогаю убивать врага. Потом я психанул и пошел служить сам и с 2 июня 2014-го был в ополчении.

— Почему решил пойти воевать?

— Ну, как же? Такой движ — и без меня! Ну и у меня были идейные убеждения: я категорический противник самого факта существования украинского государства — считаю, что оно в любом виде должно быть уничтожено.

— А до Донбасса чем занимался?

— Я пиарщик — занимался выборами. Ну и после Донбасса ими занимался, в 2017-м, когда вернулся, работал и в Москве на выборах, и на региональных кампаниях. Потом уехал в Африку, там работал. Последние несколько лет жил в Ливане.

— Язык?

— Арабский. В Марокко работал, в Египте, в Центральной Африке, в Судане. Затем в Сирии, и осел уже в Ливане. В апреле этого года я уезжал на войну из Ливана.

— Тоже в качестве пиарщика там был?

— У меня там было много проектов, самых разных.

— Не в качестве бойца? Не «вагнеровец»?

— Нет. Я работал со структурами Евгения Викторовича, но в качестве специалиста, скажем так, более узкоинтеллектуального профиля.

— Если вспомнить 2014–2015 годы — как тогда обстояла на фронте ситуация с БПЛА? Были ли предпосылки, что они будут играть такую важную роль?

— Безусловно, тогда здесь были беспилотные самоделки — страшные, закрученные изолентой. Но уже тогда они играли огромную роль: наличие такого агрегата сразу выводило военные действия на качественно иной уровень. Ну а дальше понятно, что наука в области разведки идет по пути автоматизации процесса — начиная с беспилотников и заканчивая собаками с гранатометами. И было понятно, что современная война будет примерно такая. Но никто не думал, что коммерческие беспилотники сыграют такую роль!

У наших противников намного лучше с этим. У нас силами волонтеров, силами гражданского общества все это выравнивается... Потихоньку подразделения получают коптеры от волонтеров. Где-то летает мифический беспилотник от Калашникова, но его никто не видел.

Игорь Мангушев, командир тактического подразделения «Сурикаты»

Я катастрофически переоценивал уровень развития нашего ВПК. Я думал, что у нас будут специально обученные девайсы. Но выяснилось, что все вытягивают наши [китайские] друзья! За что им большое-большое спасибо: если бы не они, мы бы уже проиграли.

— В 2014-м я видел коптеры у разведчиков ДНР. Только это были не DJI, а «Фантомы». Но уже тогда бойцы говорили мне, что и они, и «укропы» активно используют дроны...

— Это было у разведчиков, у элитных подразделений — это не было массово, не было такого, чтобы в каждом подразделении был свой беспилотник, два или три.

— А как же «Орлан»?

— «Орлан» — он про другое: это средство разведки бригадно-дивизионного уровня, он должен летать за линию фронта и выполнять там совершенно другие задачи. А прелесть коптера в том, что он висит и корректирует работу конкретной батареи по противнику или разведывает конкретный маленький участок. Когда был штурм и обстрелы «Азовстали», «Орлан» пролетал комбинат за 40 секунд. Он не мог зависнуть над «Азовсталью» и корректировать огонь. Это совсем другая тема.

— Насколько справедлива метафора, что коптер — это глаза подразделения? Взвода, роты?

— Роты, батальона, батареи. Основная задача коптера — разведка и корректировка огня.

— Плюс сброс гранат, ВОГов...

— То, что сейчас пытаются начать массово применять коммерческие коптеры для сброса боеприпасов на противника, — это полный идиотизм! Мы рискуем вещью за 700 тысяч, чтобы убить одного украинца, который не стоит 700 тысяч.

— Почему именно DJI Мavic стал самый распространенным БПЛА на войне?

— Массовое производство, они относительно недорогие по соотношению цена — качество, легкие в использовании — даже обезьяну можно научить летать на коптере. Их там производят десятками тысяч. Есть контрабандные пути, через которые все тянут их в Россию в обход таможни (потому что растаможивать задолбаешься). Ну и потому что DJI выпускает полный пакет программного обеспечения.

Фото: Андрей Гусельников Тактический отряд «Сурикатов» практически каждый день выезжают на передовую, чтобы выполнить боевую задачу Фото: Андрей Гусельников Тактический отряд «Сурикатов» практически каждый день выезжают на передовую, чтобы выполнить боевую задачу Фото: Андрей Гусельников Подавитель БПЛА или, как его называют сами бойцы, «Дронобойка» Фото: Андрей Гусельников Подавитель БПЛА или, как его называют сами бойцы, «Дронобойка» Фото: Андрей Гусельников Когда противник замечает дрон, обычно становится уже поздно. Тем не менее его можно попробовать сбить или посадить ружьем. Из сбитых коптеров делают запчасти для новых дронов Фото: Андрей Гусельников Когда противник замечает дрон, обычно становится уже поздно. Тем не менее его можно попробовать сбить или посадить ружьем. Из сбитых коптеров делают запчасти для новых дронов

«За две недели мы зачистили небо»

— Ты и твое подразделение профессионально занимаетесь борьбой с дронами противника. Как родился этот проект?

— В самом начале этого сезона войны мы с товарищами летали, когда еще никто не летал. Потом все начали летать, и нам стало скучно — хотелось делать что-то новое. Ну и решили заняться разработкой системы обнаружения и подавления коптеров.

По большому счету, что такое коптер? Это летающий WIFI-роутер: передача телеметрии у него идет на частотах вайфая. Поэтому методы засечки коптера — точно такие же, как методы засечки WI-FI. Поскольку мой товарищ Арсений Шапиленко (вместе с которым мы были прародителями этого проекта) в свое время занимался интернет-провайдерскими темами, ему в голову пришла идея использовать измерительные антенны, которые применяются при постройке вайфай-мостов, для поиска и обнаружения дронов. Дальше я эту идею развил.

Также мы используем ружье ЛПД-801 лаборатории ППШ (Противодействие промышленному шпионажу). Они пошли нам навстречу: мы заключили договор о том, что используем их ружье, попутно выявляя слабые стороны — по сути, проводим полевые испытания. Начинали работать на Угледарском направлении, причем сразу же пошли результаты. Там было одно из самых опасных мест на фронте: ежедневные сбросы гранат, ежедневные потери. Когда мы туда заехали, в небе постоянно висело три коптера противника, так что мы с колес — сразу в бой. И практически за две недели мы зачистили небо.

— Как устроена работа подразделения? В голове обывателя картина такая: я вижу коптер — достаю ружье, стреляю по нему. Но это же не так?

— Сперва работает система обнаружения — так называемый «мастерок». Это изделие нашей сборки. Один из операторов постоянно дежурит с этой хреновиной на посту. Как только он засекает дрон, он свистит — выбегает второй человек и стреляет из противодронного ружья. Ружье действует по принципу генерации помех на частотах, на которых идет управление дроном. Плюс блокируется GPS.

Дрон теряет управление — важно не упустить его в это время: его может сносить ветром плюс у него может начаться своя придурь — улетит куда-нибудь в сторону, после чего может восстановить контакт с оператором. Поэтому мы зависаем коптер (гасим помехами) до тех пор, пока у него не разрядится аккумулятор и он не сядет.

Это занимает 7–10 минут: обычно коптеру хватает аккумулятора на 30–40 минут полета, но в режиме, когда он потерял связь с пультом, он жрет очень много энергии плюс у многих моделей начинаются проблемы в мозгах — они начинают «паниковать», «пугаться» и из-за этого еще больше расходуют аккумулятор.

Важный момент: мы не гонимся за количеством сбитых коптеров, наша задача — обеспечить прикрытие периметра. Учитывая, что мы работаем, как правило, без визуального контакта с дроном (такое бывает, но редко), сбитый коптер — это скорее исключение из правил.

— Визуальный контакт — это когда бойцы видят «птичку»?

— Да. Но это уже плохо, потому что это значит, что она близко и может корректировать по нам огонь. Наша рабочая дистанция — 800 метров, километр.

— Чем стреляет противодронная пушка? Импульсом. Почему я и говорю, что антибэпээлашники — самые чокнутые бойцы: они ходят в окопы с пластиковыми автоматами! Пушка генерирует помехи на определенных частотах конусом в 25 градусов в поперечнике. Физического поражения коптера нет — это все электронщина.

Игорь Мангушев (в центре) и группа дронобойщиков в Луганской области

— Обычно бойцы нервничают, когда они слышат или видят «птичку».

— Когда они ее слышат и видят, это поздно, на самом деле... Наша задача, чтобы никто на такую дистанцию не подлетел. Поэтому мы видим результаты, только либо если ветер в нашу сторону (однажды коптер принесло к нам ветром за 400 метров), либо кто-то из наших подтверждает: «Пацаны, вы там коптер сбили». То есть обычно мы судим о наших результатах по словам наших наземных коллег. Хотя у нас есть небольшая коллекция «трупиков», которые мы собрали. В основном они идут на «каннибализм»: противник тоже сбивает наши коптеры, поэтому трофейные коптеры мы раздербаниваем и пускаем на ремонт наших.

— Министерство обороны пыталось вас как-то использовать?

— Пыталось, но мне не понравилось, как это было. Они позвали меня на Алабино, чтобы я рассказал, как это работает. Но допустили роковую ошибку — сказали: «Только тебе подстричься надо — там генералы ходят». Я отказался.

— Получается, у Минобороны нет технической экспертизы по противодронной борьбе, потому что ты отказался подстригаться?

— Что-то у них наверняка есть. Но мы делаем уже четвертое поколение радаров, а они пытаются провести госприемку первой модели, которая, по сути, то же самое, что и у нас, только упакована в круглый тубус с красивой рукояткой.

«Я научу тебя сбивать коптеры»

— Почему твое подразделение называется «Сурикаты»?

— Когда мы работали в Никольском, ребята высовывались из окопа с мастерком и стояли. Похоже на суриката. Мой бывший командир так обозвал, ну и прижилось.

— От чего зависит выбор участка, где вы работаете? Вы кочуете?

— Сейчас мы уже нашли свой «домик»: мы теперь постоянно здесь, в Луганской Народной Республике. Предложений было много — мне понравился этот вариант.

— Кто входит в твое подразделение, как отбираете людей? Это добровольцы?

— Исключительно. Часть — нацболы, часть — просто молодежь. Людей отбираю сам.

— Если это не военная тайна, это отделение, взвод?

— Группа. Номинально — взвод, по факту — меньше, потому что у нас пока столько оборудования, чтобы на взвод хватало. Но весной мы хотим замахнуться на антидроновое ПВО уже не батальонного масштаба, как сейчас, а бригадного, чтобы перекрывать несколько километров фронта.

— Потихоньку растете?

— Будем расти. Все зависит от аппаратуры, потому что она дорогостоящая, хотя и собирается из китайских запчастей.

— Как набираешь к себе ребят? Должны быть какие-то технические знания?

— Нет. Люди должны гореть всем этим, им должно быть весело — чтобы мне с ними тоже было весело. Ну и обучаемость должна быть: дебилов не берем. В принципе, за шесть часов даже самого тупого можно научить, но, пользуясь преимуществами добровольческого подразделения, я отбираю людей: мы же живем 24 часа в сутки вместе! Надо, чтобы комфортная обстановка в коллективе была.

— Тем не менее вы уже встроились в армейские структуры?

— Да, мы — часть Народной милиции Луганской Народной Республики.

— А летом были в составе Народной милиции ДНР?

— Летом мы, по сути, «бомжевали». Нам долго компостировали мозги с оформлением — здесь (в ЛНР. — NEWS.ru) люди оказались более заинтересованы в нашем появлении. У меня просто свои деньги уже начали заканчиваться, а надо кормить все это «стадо». Вот недавно парни получили свою первую зарплату как военнослужащие — до этого я их кормил, за счет своего бизнеса.

— Откуда берете деньги на оборудование? Сборы?

— Только сборы. Это все народные деньги. Закупки нам организовывал Володя Грубник — ничего казенного у нас нет.

— В ДНР с весны работает Центр беспилотных систем (академия имени Жоги) — обучают операторов БПЛА. Как оцениваешь этот проект?

— Тактику они не дают: они учат летать, а не воевать (достаточно попросить у этого центра данные о потерях среди их выпускников). Еще раз: летать можно научить и обезьяну за четыре часа: вверх, вниз, вбок. Но за счет хорошего финансирования они дарят выпускникам коптеры. Поэтому умные люди отправляют туда опытных коптерщиков, которые получают бумажку ради коптера. А уровень обучения так себе. Единственные качественные курсы подготовки — у координационного центра помощи Новороссии, у Акелы, который организовал «Дронницу».

Фото: Андрей Гусельников Разведчики ДНР выполняют задачу с поддержкой дрона Фото: Андрей Гусельников Разведчики ДНР выполняют задачу с поддержкой дрона Фото: Андрей Гусельников Дрон - это глаза армии. С помощью него осуществляется разведка, штурм и корректировка огня Фото: Андрей Гусельников Дрон - это глаза армии. С помощью него осуществляется разведка, штурм и корректировка огня Фото: Андрей Гусельников Операторы дронов выполняют опасную задачу. В любой момент противник может вычислить их и скорректировать огонь в ответ Фото: Андрей Гусельников Операторы дронов выполняют опасную задачу. В любой момент противник может вычислить их и скорректировать огонь в ответ

— А вы свои знания готовы передавать?

— К нам приезжают люди — и из ЛНР, и из российских воинских частей — вот сейчас с минобороны спецназовцы едут. У нас в общей сложности уже шесть групп выпускников: две ДНР-овских, одна ЛНР-овская и три — МО РФ. Курс подготовки занимает восемь часов: теоретическая часть — два часа, практика — шесть.

— То есть можно за день научиться сбивать коптер?

— Легко. За день я научу тебя сбивать коптеры.

— И распространить ваш опыт по всем частям?

— Здесь все утыкается в технику, которая не вполне доступна за счет того, что производители обнаглели вкрай и накручивают по тысяче-две процентов прибыли.

«Огонь электронным импульсом»

— Что сколько стоит из оборудования?

— Мы сейчас у себя на коленке в полевых условиях сделали прототип, который после доведения до ума будет стоить примерно 60 тысяч рублей (его аналоги стоят полмиллиона). Это пушка очень близкого радиуса. У нас идея сделать две вариации дронобоек: одна — профессионального уровня, примерно какой мы сами пользуемся, от лаборатории ППШ. А другую — массовую, копеечную, которую можно было бы отдать в каждый взвод. Мы сделали стендовый образец — собрали ружбайку без корпуса и с аккумулятором от шуруповерта себестоимостью 23 тысячи рублей. По эффективности она будет такая же, как «Парс» за полмиллиона.

— А как у противника с этим дела обстоят?

— Намного лучше: у них нет таких проблем, как у нас. У них высококачественные профессиональные системы обнаружения британского и американского производства. Как и ружья. Плюс у них не давили частный бизнес в околооборонной сфере, поэтому много своих неплохих наработок. На самом деле, схема дронобоек элементарна (как и любых «глушилок»): антенна, несколько генераторов помех, усилитель, аккумулятор. Вопрос лишь в том, как максимально эффективно подобрать сочетание этих кусков. Подобрал — все!

— Импортная система AirCraft, про которую много роликов снято (обнаруживает все находящиеся поблизости дроны)... Ваш радар — примерно то же самое?

— Нет, у нас это кустарная разработка, дешевая замена приличным системам. Приличные системы работают по тому же принципу, но они еще и выдают сектор на карте, где находится коптер, то есть идет привязка к местности. Некоторые системы вычисляют еще и местоположение оператора, чтобы его грохнуть. Наше оборудование, к сожалению, так не умеет, хотя одну группу вражеских коптерщиков мы убили. Там было очень небольшое пространство, маленькие дистанции, они поднимались — мы их засекали, пеленговали дрон, параллельно поднимали свой и вычисляли место, откуда они поднимали. И туда уже насыпали с миномета. Миномет — лучшая дронобойка: если она оторвет руки украинскому коптерщику, то он уже не сможет управлять коптером.

— На каком максимальном расстоянии вы сбивали дрон? И на какой высоте?

— Максимально 1200 с копейками. А вот высоту мы пока еще не умеем вычислять. По большому счету, она и не нужна — ни на что не влияет. Есть рабочие высоты коптера — 150–300 метров. На дистанции в километр ты взял примерно под 45 градусов и работаешь в этом направлении.

— Как не сбить свой дрон?

— Координация, связь. Мы своих насбивали кучу. Потому что если коптерщикам говорят: «Сообщайте по радиосвязи, когда вы взлетаете», а они этого не делают, то... Это банально вопрос координации. Перед тем как зайти на какую-то позицию, мы обходим всех коптерщиков в радиусе километра, говорим: «На тебе радиостанцию, будешь взлетать — сообщай. Если не сделаешь — мы тебя собьем».

— Системы распознавания «свой — чужой», как у авиации и ПВО, не существует?

— Пока нет. Можно покрасить все свои коптеры в красный цвет, а все коптеры противника в синий. Но хохлы не согласятся.

— Вы тренируетесь на полигоне не только сбивать коптеры, но еще и стрелять?

— Мы такой же расчет, как расчет АГС, ПТУР. Работаем всегда на передовой. Наша позиция — за первой линией. Поэтому ребята постоянно тренируются — с нашей жизнью наш боец должен уметь все. В момент, когда будет очередная перегруппировка и некоторые части могут куда-нибудь отойти...

— Можно остаться в одиночестве...

— Или оказаться на направлении удара. Поэтому наш боец должен уметь пользоваться и личным оружием, и дополнительным. Сейчас я еще «украду» где-нибудь гранатометов... Если появятся АГС-17 — вообще красота будет! На Никольском мы хорошо работали с РШГ-3, он по эффекту прикольный, мне понравилось! Мы там много стреляли с гранатометов, была короткая дистанция с противником, и мы периодически выбегали его кошмарить.

— Наши бойцы жалуются, что «укропы» перехватывают коптеры...

— Можно перехватить коптер, но это очень сложно: идет подмена координат (коптеру меняют домашнюю точку). Для этого нужно профессиональное, «пиндосовское» оборудование, которого у нас нет и не будет никогда. Китайцы только начинают эту систему разрабатывать. Но на самом деле, это очень дорогое оборудование, и у хохлов его тоже очень мало. Другой разговор, что многие принимают за перехват коптера ситуацию, когда он улетел в «третью сторону».

— Наши бойцы изобрели против этого прием — привязывать леску к дрону — «коптер на удочке». Как оцениваешь это ноу-хау? Это работает?

— Нет предела человеческому идиотизму. Можно, конечно, держать дрон на удочке... Некоторые еще в член шарик вставляют. Это работает?

Фото: Андрей Гусельников Система обнаружения дронов, которую создали в подразделении «Сурикатов». Система получила название «Мастерок»

Один из методов борьбы с дронами — это GPS-спуфинг: приемник коптера засоряется огромным количеством ложных координат. Он может висеть здесь где-нибудь под Лисичанском, а ему будет казаться, что он посередине Сахары. Потеряв сигнал с оператором, он выберет себе направление «домой» и полетит куда-нибудь. Это выглядит, как будто его забирают, а по факту он просто улетит куда-то и грохнется, когда у него разрядится аккумулятор.

— Еще ты критикуешь сброс гранат с дронов... Тоже фигня?

— Это тактический прием, требующий своей разработки и технологии применения. Как делают хохлы: поджигают зажигалкой с коптера какую-нибудь постройку — наши выбегают тушить — в этот момент по ним наваливают из артиллерии. Это один из приемов, элементов боя. А бомбить ради того, чтобы бомбить...

— Но, говорят, это отличный способ держать людей в окопах в напряжении...

— Наши противники тоже так думали, в результате все Никольское было завалено их дронами. Как только появляются мало-мальские специалисты по борьбе с дронами, эта лафа заканчивается раз и навсегда. Но у хохлов подготовленных людей на порядки больше, чем у нас, да и техники.

— Они заранее готовились или уже в ходе военных действий?

— Конечно, заранее...

— Еще один способ борьбы с дронами — сбивать их, когда они на небольшой высоте. Мы видели это на полигоне 205-й бригады на Херсонщине, где бойцов тренируют на сигнальных ракетах. И нам рассказывали, что над Днепром действительно удавалось сбивать вражеские коптеры...

— Это возможно, но опасно для самих бойцов. Если коптер к тебе подлетел — он тебя уже опередил. Ты по нему стреляешь, а в это время по тебе наводится миномет.

Можно сбивать. Аэропланы тоже с трехлинеек сбивали. И на штурмы городов с трехлинейками ходили. Можно и музейную пушку использовать вместо штурмовой артиллерии. Можно много чего, но это не значит, что это нормально.

Фото: Павел Львов/РИА Новости Военнослужащие из числа мобилизованных из республики Коми учатся использовать БПЛА во время занятий по военной подготовке на учебном полигоне бригады морской пехоты

«Кустарный такой РЭБ»

— Сколько всего коптеров вы сбили?

— Подтвержденных у нас 18 с начала кампании. А сказать, сколько всего сбито, невозможно — мы просто не знаем. 18 — это те, которые либо мы взяли, либо сбитие которых нам подтвердили наши разведчики, соседи и т. д.

— Это хороший результат?

— Шикарный.

— Если бы таких подразделений, как ваше, было бы с десяток-другой...

— По уму, такое подразделение должно быть в каждом батальоне. Мы тогда просто вышибем их коптеры с неба, и у них больше не будет этого преимущества. Но пока это нереально — кто будет все это делать?

— Думаешь, не донести это до наших генералов?

— Я написал методичку, отправил на почту Минобороны. Мне ее вернули: неправильно оформлена. Но она существует. Сейчас надо взять себя в руки и написать продолжение — про работу антибэпээла-подразделения в условиях зимы.

— Когда легче использовать дрон — зимой или летом?

— Погода сильно влияет. На холоде аккумуляторы быстрее разряжаются плюс погодные явления создают помехи в воздухе. В морозную и ясную погоду мы видим вообще на два с половиной километра, и бьем тоже дальше... Легче использовать, конечно, летом, но зимой интереснее, потому что солдаты мерзнут и начинают жаться к источникам тепла плюс на снегу их следы лучше видны. Дымки опять же... Люди думают о том, как не отморозить себе руки, а не о том, чтобы наблюдать за небом.

Игорь Мангушев и дронобойщики из отряда «Сурикатов»

— Есть такой Влад Лобаев, который перепрошивает дроны. Как оцениваешь его работу?

— Знаю — прекрасный человек. Высочайшим образом оцениваю. Во-первых, он надоумил всех наших, что необходима программная доработка коптеров, чтобы не засекали их операторов. Такая доработка в значительной мере обессмысливает использование украинских аэроскопов. И тех же GPS-спуферов: методом подмены координат ты перепрошитый дрон уже не посадишь. Ты не можешь ему указать, что он находится в новой зоне, не можешь подбросить ему координаты аэропорта, чтобы он сразу сел. Аэроскоп стоит пять миллионов, а прошивка (отвязка) коптера стоит пять тысяч.

— А у ВСУ дроны прошиты?

— Скорее всего. Они очень пристально следят за новинками.

— То, что вы делаете, как правильно называть? Малая ПВО?

— По большому счету, это радиоэлектронная борьба. РЭБ.

— Умный такой РЭБ?

— Кустарный такой РЭБ.

— Просто есть мнение, что обычные комплексы РЭБ глушат все намертво...

— Не знаю, что они там глушат, но как-то не так. Я видел включение наших рэбовских комплексов. У меня есть подозрение, что ими не умеют пользоваться. Когда они включаются, радар у нас виснет, а коптеры все равно летают. Поэтому мы мечтаем как-нибудь залезть в рэбовский комплекс и покопаться в нем.

— Про ЧВК «Вагнер» что скажешь? Пересекался с «вагнеровцами»?

— Они очень активные: сразу же прислали своих ребят на обучение. Фишка в том, что человек, которому один раз показали и который научился [дронобоить], может неограниченное количество людей превратить в антибэпээлашников. У них есть ружбайки, они поняли фишку. Думаю, Евгений Викторович сейчас что-нибудь выдаст у себя в «Вагнер-центре» и доведет до ума: у него есть башковитые люди.

— Какой эпизод вашей борьбы с БПЛА самый запомнившийся? Прикольный?

— Самый прикольный — когда нас начали искать и пытались убить. Как можно вычислить позицию бэпээлашников? Поднимаешь несколько коптеров и аккуратно, с нескольких направлений начинаешь прощупывать, где у тебя возникают помехи. И вот так, постепенно сжимая кольцо, нас в конечном счете вычислили. Приехал танк и начал разбивать нашу позицию. Только он закончил по нам стрелять, еще и мобилизованные положили по нам 120-ю мину, для полноты картины.

Игорь Мангушев в траншее, вырытой на линии соприкосновения в Донбассе

— Как вы вышли оттуда живыми?

— Перемещались — у нас было несколько запасных позиций. Жить-то хотим!

— Потери?

— Единственная потеря — наш волонтер, погибший случайно 6 декабря. Он поехал испытывать технику и попал под украинский обстрел. Стреляли по нам, но одна мина прошла с перелетом на километр. Он шел по дороге, нес аппаратуру, и она (мина. — NEWS.ru) легла рядом с ним, в метре.

— У противников есть подразделения, похожие на ваше?

— Наверняка есть. У них все более систематизировано. Пока что они не давали возможности упрекнуть их в излишне халатном отношении.

— Часто они сажают наши дроны?

— Не знаю. Я сейчас очень редко летаю. В начале [СВО] летал очень много, а сейчас... Но сейчас я хочу попробовать поиграться с этими сбросами, раз уж пошла такая тема. Раз я неплохой методист, хочу разработать алгоритм, как сделать так, чтобы кого-нибудь убивать, не теряя при этом дрон.

— Но ты же говорил, что это невыгодно!

— Абсолютно невыгодно! Но раз пошла такая мания...

— Что нужно? Специальный дешевый дрон?

— Нужен тайваньский дрон Revolver. Хохлы недавно купили их 500 штук. Это дикая вещь — гексакоптер, который несет шесть мин калибра 60 мм. Они наших ребят под Лиманом разматывали только так. И он летит на 600 метрах — это много! Разрядить его стандартным ружьем нельзя: он связывается с оператором на частоте 2125 мегагерц — под это еще ничего нет. В Китае есть, у нас — нет.

— То есть засечь его нельзя?

— Засечь можно точно так же, как любой коптер, — сбить можно только огнем.

— То знаменитое видео, которое завирусилось, когда на нашего раненого бойца сбрасывали ВОГи, а он отбрасывал их от себя... Это с чего кидали? С DJI?

— Да, с «мавиков» — c Mavic-2, Mavic-3.

— Они тоже недешевые...

— От 270 тысяч. Ну да, цены кусаются. Поэтому коптеры жалко тратить на сброс гранат. Но если уж с народа требуют, то я лучше на себе попробую, пойму, какие здесь подводные камни.

Арсений Шипиленко и Владимир Грубник (в центре) с бойцами народного ополчения

— У России нет таких разработок — дронов, умеющих сбрасывать груз?

— Нет, конечно. У нас и коптеров-то... Я бы поигрался с коптером от Калашникова — посмотрел бы на него бы, поработал бы против него, чтобы понять, что он из себя представляет. Но они есть только в совершенно лютых спецназах. Ну и стоимость у него — миллион. А коптер — это расходный инструмент на войне. Как, я не знаю... как аптечка или ракета к ПТУР. Конечно, ты не будешь стрелять из ПТУР по любой херне. Но когда тебе нужно, ты выстрелил и не паришься: «Ах, я потратил ракету от ПТУР! Как жить дальше?» Выстрелил — и черт с ним!

— Как ты считаешь, Mavic-2 или хотя бы Mavic Mini должен быть в каждом взводе или отделении?

— Ну, «миник» бесполезен для корректировки: его сразу же сносит ветром. Ты выползи на улицу на позициях: там, в полях, людей-то сносит!

— То есть, гуманитарщики зря их везут?

— Теоретически он может пригодиться для штурмовых подразделений, в условиях города, когда у тебя бой на дистанции 40–50 метров: залетел за угол — посмотрел, что там. А для разведки, для корректировки он просто не выдерживает. Mavic-2 Zoom, Mavic-3, Mavic-3T, Matrice-30, Matrice-30T — это рабочие машины. Но это надо с коптерщиками разговаривать. У них у каждого свое мнение, а у некоторых — три.

«Череп Азовца»

— Всех впечатлило твое выступление с черепом азовца на поэтическом вечере в Донецке...

— Бомбануло хорошо — мне понравилось. Особенно понравилось, как наши товарищи все засуетились! У меня репутация человека, включенного в некие теневые политические схемы. И они не могли понять, то ли я это сам сделал, то ли задача такая была. То ли ругать, то ли хвалить. А это пятница, ночь, АП отдыхает.

— После этого выступления хохлы на тебя злые. Плюс о тебе написала Lenta.ru, твоя деятельность становится известна. Ты за свою жизнь не опасаешься? Убить же могут не только на фронте — могут и охоту объявить...

— Пусть объявляют. Я приехал на войну — мне похрен. Ну, грохнут меня — сделают из меня мертвую легенду. Я же пиарщик — это тоже можно обыграть. Но шальной мины я боюсь больше. И холода. Ненавижу, когда зима!