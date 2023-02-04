Стало известно о тяжелом ранении командира из ЛНР Мангушева Военкор Котенок сообщил о ранении в затылок командира подразделения НМ ЛНР Игоря Мангушева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил в своем Telegram-канале, что командир подразделения Народной милиции ЛНР Игорь Мангушев по прозвищу Берег получил тяжелое ранение в голову. По данным журналиста, военного ранили в затылок с близкого расстояния. Как пишет Котенок, мужчину госпитализировали в одну из больниц города Стаханова, он находится в реанимации. Минобороны данную информацию пока не прокомментировало.

В зоне СВО тяжело ранен владелец Telegram-канала «Записки авантюриста», капитан 4-й бригады 2-го Армейского корпуса 8-й армии ВС РФ Игорь Мангушев. В настоящий момент он находится в нейрохирургическом отделении реанимации города Стаханова (ЛНР). Состояние крайне тяжелое, — сообщил Котенок.

Мангушев ведет Telegram-канал «Записки авантюриста» (52 тысячи подписчиков). В 2010-х, по данным «Коммерсанта», он был лидером организации «Светлая Русь», проводящей рейды против нелегальных мигрантов. MK.RU называет мужчину соратником основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

14 января в разговоре с NEWS.ru он раскрыл детали работы группы «Сурикаты», бойцы которой борются с вражескими коптерами.

До этого военкор издания Readovka Анастасия Елсукова попала под обстрел при выполнении редакционного задания в Соледаре. Бойцы ЧВК «Вагнер» эвакуировали корреспондентку с раздробленным коленом и ранением бедра в больницу в Первомайск, после чего ей сделали операцию.