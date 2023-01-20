Военкор Readovka Елсукова была ранена в Соледаре

Фото: МО РФ

Военкор издания Readovka Анастасия Елсукова попала под обстрел при выполнении редакционного задания в Соледаре, сообщили ее коллеги в Telegram-канале издания. По их данным, бойцы ЧВК «Вагнер» эвакуировали корреспондента с раздробленным коленом и ранением бедра в больницу в Первомайск, сейчас ей делают операцию.

Как рассказали авторы Readovka, Елсукова получила ранение непосредственно вблизи линии фронта. Пока неясно, можно ли эвакуировать ее в Москву, для этого понадобится спецборт.

Как пишет Readovka, девушка попала под обстрел вместе с журналистами «Звезды» и Первого канала.

23 октября военный корреспондент, основатель проекта Wargonzo Семен Пегов был ранен в Донецке. По его словам, травмы ног он получил во время съемок репортажа с батальоном «Сомали»: в какой-то момент группу бойцов настиг украинский танк, в результате чего им пришлось ретироваться. В результате Пегов подорвался на мине.

15 октября корреспондент «Известий» Денис Кулага пострадал при обстреле в ДНР. Грузовик со съемочной группой попал под обстрел в Бахмутском районе республики, в результате журналист получил контузию.

В марте в Киеве погибла российская журналистка Оксана Баулина. Она выполняла редакционное задание.