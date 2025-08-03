Суп, который захочется повторить: вкус лета с цветной капустой

Крем-суп из цветной капусты — нежный, ароматный и сытный. Простой в приготовлении, но такой вкусный, что исчезает с тарелок за минуты. Отличный способ полюбить овощи даже тем, кто обычно равнодушен к ним.
Ингредиенты:
- цветная капуста — 600 г;
- филе индейки — 300 г;
- картофель — 2 шт.;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- молоко — 200 мл;
- вода — 400 мл;
- соль, специи — по вкусу.
Приготовление:
- Филе индейки нарезать кубиками, обжарить с луком и морковью.
- Влить воду, довести до кипения.
- Добавить картофель и цветную капусту, варить 15 минут.
- Влить молоко, добавить чеснок и специи.
- Измельчить все в блендере до кремовой консистенции.
- Подавать горячим, посыпав зеленью или сухариками.
Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.