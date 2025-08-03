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03 августа 2025 в 17:48

Суп, который захочется повторить: вкус лета с цветной капустой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Крем-суп из цветной капусты — нежный, ароматный и сытный. Простой в приготовлении, но такой вкусный, что исчезает с тарелок за минуты. Отличный способ полюбить овощи даже тем, кто обычно равнодушен к ним.

Ингредиенты:

  • цветная капуста — 600 г;
  • филе индейки — 300 г;
  • картофель — 2 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • молоко — 200 мл;
  • вода — 400 мл;
  • соль, специи — по вкусу.

Приготовление:

  1. Филе индейки нарезать кубиками, обжарить с луком и морковью.
  2. Влить воду, довести до кипения.
  3. Добавить картофель и цветную капусту, варить 15 минут.
  4. Влить молоко, добавить чеснок и специи.
  5. Измельчить все в блендере до кремовой консистенции.
  6. Подавать горячим, посыпав зеленью или сухариками.

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еда
супы
овощи
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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