Суп, который захочется повторить: вкус лета с цветной капустой

Крем-суп из цветной капусты — нежный, ароматный и сытный. Простой в приготовлении, но такой вкусный, что исчезает с тарелок за минуты. Отличный способ полюбить овощи даже тем, кто обычно равнодушен к ним.

Ингредиенты:

цветная капуста — 600 г;

филе индейки — 300 г;

картофель — 2 шт.;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

молоко — 200 мл;

вода — 400 мл;

соль, специи — по вкусу.

Приготовление:

Филе индейки нарезать кубиками, обжарить с луком и морковью. Влить воду, довести до кипения. Добавить картофель и цветную капусту, варить 15 минут. Влить молоко, добавить чеснок и специи. Измельчить все в блендере до кремовой консистенции. Подавать горячим, посыпав зеленью или сухариками.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.