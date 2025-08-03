Лучший способ засолки огурцов без уксуса — готовлю так каждый год

Нежные огурчики с лимонной кислотой — идеальная заготовка для тех, кто не любит уксус. Хрустящие, ароматные и мягкие на вкус, они отлично подойдут к любому блюду. Готовятся просто и без лишних хлопот.
Ингредиенты:
- огурцы — 1,5 кг;
- чеснок — 2 зубчика;
- эстрагон — 1 веточка;
- лист хрена — 1 шт.;
- душистый перец — 5 горошин;
- вода — 1,5 л;
- соль — 2 ст. л.;
- сахар — 4 ст. л.;
- лимонная кислота — 1 ч. л.
Приготовление:
- Огурцы промыть, срезать кончики.
- Уложить в банку с чесноком, эстрагоном, листом хрена и перцем.
- Воду довести до кипения, растворить в ней соль и сахар.
- Добавить лимонную кислоту, перемешать.
- Залить маринадом огурцы, сразу закатать.
- Перевернуть банку, укутать до полного остывания.
Огурчики получаются очень нежными — без резкости, но с характером!
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