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03 августа 2025 в 16:45

Лучший способ засолки огурцов без уксуса — готовлю так каждый год

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежные огурчики с лимонной кислотой — идеальная заготовка для тех, кто не любит уксус. Хрустящие, ароматные и мягкие на вкус, они отлично подойдут к любому блюду. Готовятся просто и без лишних хлопот.

Ингредиенты:

  • огурцы — 1,5 кг;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • эстрагон — 1 веточка;
  • лист хрена — 1 шт.;
  • душистый перец — 5 горошин;
  • вода — 1,5 л;
  • соль — 2 ст. л.;
  • сахар — 4 ст. л.;
  • лимонная кислота — 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Огурцы промыть, срезать кончики.
  2. Уложить в банку с чесноком, эстрагоном, листом хрена и перцем.
  3. Воду довести до кипения, растворить в ней соль и сахар.
  4. Добавить лимонную кислоту, перемешать.
  5. Залить маринадом огурцы, сразу закатать.
  6. Перевернуть банку, укутать до полного остывания.

Огурчики получаются очень нежными — без резкости, но с характером!

Ранее сообщалось, как продлить свежесть мяса. Эти простые приемы помогут избежать порчи продуктов даже без использования морозилки.

еда
рецепты
овощи
огурцы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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