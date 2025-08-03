Лучший способ засолки огурцов без уксуса — готовлю так каждый год

Лучший способ засолки огурцов без уксуса — готовлю так каждый год

Нежные огурчики с лимонной кислотой — идеальная заготовка для тех, кто не любит уксус. Хрустящие, ароматные и мягкие на вкус, они отлично подойдут к любому блюду. Готовятся просто и без лишних хлопот.

Ингредиенты:

огурцы — 1,5 кг;

чеснок — 2 зубчика;

эстрагон — 1 веточка;

лист хрена — 1 шт.;

душистый перец — 5 горошин;

вода — 1,5 л;

соль — 2 ст. л.;

сахар — 4 ст. л.;

лимонная кислота — 1 ч. л.

Приготовление:

Огурцы промыть, срезать кончики. Уложить в банку с чесноком, эстрагоном, листом хрена и перцем. Воду довести до кипения, растворить в ней соль и сахар. Добавить лимонную кислоту, перемешать. Залить маринадом огурцы, сразу закатать. Перевернуть банку, укутать до полного остывания.

Огурчики получаются очень нежными — без резкости, но с характером!

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