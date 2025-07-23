Сулугуни в дуэте с грушей: запеканка, которая удивит даже гурмана!

Сулугуни в дуэте с грушей: запеканка, которая удивит даже гурмана!

Сырная запеканка с сулугуни — горячая закуска с изюминкой! Это блюдо — отличный способ подать грузинский сулугуни в новом формате. Нежная запеканка с хрустящей корочкой идеально сочетается с фруктово-винным соусом, который добавляет пикантности.

Разогрейте духовку до 180 °C. Сулугуни нарежьте ломтиками и выложите в форму, смазанную маслом. Взбейте яйца с молоком, посолите, поперчите и залейте в сыр. Поставьте в духовку на 25–30 минут до румяной корочки.

Для соуса: очистите грушу или яблоко, нарежьте кубиками. В сотейнике смешайте фрукты, вино, сахар, уксус и горчицу. Варите на среднем огне 10–15 минут, пока соус не загустеет. Подавайте запеканку горячей, поливая ароматным соусом.

Этот рецепт простой, но эффектный! Попробуйте — и обычный ужин превратится в маленький кулинарный праздник.

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