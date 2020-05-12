Суды по делам о пытках в ИК-1 Ярославля возобновлены

https://static.news.ru/photo/0244ffa0-5d02-11ea-b5b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Возобновлены суды по делам о пытках заключённых в исправительной колонии № 1 (ИК-1) Ярославля, ранее отложенные из-за пандемии коронавируса.

Процесс по делу о превышении должностных полномочий бывшими сотрудниками ИК-1 Дмитрием Никитенко и Сардором Зиябовым идёт с 2018 года. Отмечается, что речь идёт об избиении заключенного Евгения Макарова.

Суды Ярославской области возобновляют работу в обычном режиме с 12 мая. Процесс по делу Зиябова и Никитенко возобновился 12 мая, — цитирует ТАСС сообщение.

На заседании в Заволжском суде состоялся допрос бывшего сотрудника ИК-1 Сергея Ефремова, ранее приговоренного к четырём годам колонии общего режима по делу об избиении Макарова. По словам пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольги Козловой, гражданам, находящимся в здании суда, следует соблюдать правила социального дистанцирования, обеспечить себя индивидуальными средствами защиты.

О пытках в ярославской колонии стало известно летом 2018 года. Тогда в Интернете появились кадры с издевательствами над заключённым Евгением Макаровым, после чего ряд работников были уволены. News.ru писал, что некоторое время назад по делу о пытках был задержан бывший начальник Дмитрий Николаев. Он помещён под арест.