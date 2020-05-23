Суд взыскал с Amnesty International 2,3 млн руб. за незаконное увольнение

Пресненский районный суд Москвы взыскал 2,3 млн рублей с российского представительства правозащитной организации Amnesty International за незаконное увольнение Александра Сотова.
По информации РИА Новости, с 2012 года Сотов работал администратором сайта, но потерял должность после конфликта с руководством. Он подал иск в декабре 2019 года.
Некоторые публикации носили экстремистский характер, что несло риски. Администратор пытался обсудить это с руководством, но у него возник конфликт, и его уволили, —
цитируетадвоката РИА Новости.
Как писал NEWS.ru, Amnesty International осудила и назвала чрезмерно жёсткими некоторые ограничения, введённые из-за коронавирусной инфекции в России и Восточной Европе.
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