Суд взыскал с Amnesty International 2,3 млн руб. за незаконное увольнение

https://static.news.ru/photo/0244ffa0-5d02-11ea-b5b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Пресненский районный суд Москвы взыскал 2,3 млн рублей с российского представительства правозащитной организации Amnesty International за незаконное увольнение Александра Сотова.

По информации РИА Новости, с 2012 года Сотов работал администратором сайта, но потерял должность после конфликта с руководством. Он подал иск в декабре 2019 года.

Некоторые публикации носили экстремистский характер, что несло риски. Администратор пытался обсудить это с руководством, но у него возник конфликт, и его уволили, — цитирует адвоката РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, Amnesty International осудила и назвала чрезмерно жёсткими некоторые ограничения, введённые из-за коронавирусной инфекции в России и Восточной Европе.