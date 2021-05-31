Суд вынес приговор участникам перестрелки в «Москва-Сити»

https://static.news.ru/photo/1257127c-c208-11eb-b59d-96000091f725_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Пресненский суд Москвы вынес приговор фигурантам громкого дела о перестрелке в «Москва-Сити» Магомеду Исмаилову и Эльдару Хамидову. Их приговорили к 16 и 15 годам тюремного заключения соответственно, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Лелу Кокаю.

Исмаилову назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы <...>. Хамидову назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы, — сказала она.

Оба отправятся в колонию строгого режима.

Драка со стрельбой, в которой были задействованы осуждённые, произошла в ноябре 2017 года на дне рождения бизнесмена Дмитрия Павлова в ресторане Crystal Ballroom в башне «Око», в результате один человек был убит и ещё пятеро ранены.

В какой-то момент на празднование юбилея приехал бизнесмен Гавриил Ювашев. Сопровождавшие его люди поссорились с местной охраной из-за парковки автомобиля, и началась стрельба. По версии следствия, огонь открыл один из охранников предпринимателя.

Ранее сообщалось, что гособвинение просило приговорить Исмаилова к 19 с половиной годам, а Хамидова — к 18 с половиной годам колонии строгого режима. Кроме того, прокуратура настаивала на ограничении им свободы на два года и назначении штрафов в размере 1 млн рублей каждому.