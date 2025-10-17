Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 14:36

Суд выбрал наказание для водителя автобуса, сбившего женщину на остановке

Водителя приговорили к 1,5 годам колонии за ДТП с остановкой в Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Водитель автобуса, устроивший массовое ДТП на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге, приговорен к 1,5 годам колонии-поселения, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Суд признал его виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года в колонии-поселении с запретом на право управления ТС сроком на два года, — сказано в сообщении.

В феврале 2025 года при повороте водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, затем на тротуар, протаранил несколько автомобилей и остановку общественного транспорта. В результате происшествия погибла женщина, находившаяся на остановке.

Несмотря на принесенные в суде извинения и заявления о технической невозможности остановить транспортное средство, вина водителя была полностью доказана.

Ранее сообщалось, что в Москве пара на мотоцикле возвращалась домой в ночное время, в этот момент сзади на большой скорости приблизился автомобиль, который задел их и сбросил с транспортного средства. По предварительным данным, за рулем Renault Duster был нетрезвый инструктор по вождению.

суды
приговоры
ДТП
Санкт-Петербург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия стала рекордсменом по поставкам морепродуктов в одну страну
Психолог раскрыла, как преодолеть постоянное чувство вины
На чердаке в Британии нашли фарфоровую вазу XV века за £130 тыс.
Уфолог предположил, как НЛО мог похитить семью Усольцевых
«Действительно отличные»: Высоцкая ответила всем хейтерам ее сырников
Депортируемые из Финляндии мигранты пошли на отчаянный шаг
Мужчина внезапно напал на молодую девушку и угрожал ей ножом
Найдена странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых
Индия отказалась от российской нефти и газа? Что известно
Зеленскому устроили «холодный душ» в Вашингтоне: получит ли Киев Tomahawk?
Пенсионные баллы для молодежи: могут ли их cнизить, как влияют на выплаты
Раскрыто, где играет лучший футбольный бомбардир планеты среди молодежи
Российский боец рассказал о борьбе с хитроумной тактикой ВСУ
«Максимальное содействие»: в МИД назвали способы поддержки россиян в Латвии
Готовим окна к зиме: полный чек-лист
Стоматолог напомнил, как правильно чистить зубы
10 лучших рецептов с тыквой на осень: запеканки, супы и не только
Россия поможет КНДР с модернизацией ТЭЦ и ТЭС
Астролог сообщил, когда должна закончиться спецоперация на Украине
Полицейские разыскивают мужчину, забившего до смерти сестру и ее мужа
Дальше
Самое популярное
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато
Общество

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.