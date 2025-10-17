Суд выбрал наказание для водителя автобуса, сбившего женщину на остановке Водителя приговорили к 1,5 годам колонии за ДТП с остановкой в Петербурге

Водитель автобуса, устроивший массовое ДТП на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге, приговорен к 1,5 годам колонии-поселения, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Суд признал его виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года в колонии-поселении с запретом на право управления ТС сроком на два года, — сказано в сообщении.

В феврале 2025 года при повороте водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, затем на тротуар, протаранил несколько автомобилей и остановку общественного транспорта. В результате происшествия погибла женщина, находившаяся на остановке.

Несмотря на принесенные в суде извинения и заявления о технической невозможности остановить транспортное средство, вина водителя была полностью доказана.

