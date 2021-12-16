Суд в Москве оштрафовал Twitter ещё на 10 млн рублей

Суд Таганского района Москвы оштрафовал Twitter на 10 млн рублей за отказ удалить запрещённый российским законом контент, говорится в Telegram-канале столичных судов. Таким образом, общая сумма штрафа, наложенного на компанию, составила 55 млн рублей.

Твиттер, Инк. (Twitter, Inc), признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 и ч.4 ст. 13.41 КоАП и ему назначено наказание в виде административных штрафов в размере 3 млн рублей. и 7 млн рублей соответственно, — говорится в сообщении.

25 ноября стало известно, что приставы возбудили против Twitter шесть дел — о принудительном взыскании 19 млн рублей штрафов. Соответствующие исполнительные производства были открыты 22 ноября в соответствии с решением Таганского суда Москвы. Штрафы были назначены за отказ удалить запрещенный в РФ контент.

До этого суд признал законным решение первой инстанции оштрафовать Twitter, Facebook и WhatsApp за отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ. Речь шла о штрафе Twitter на 17 млн рублей.

Ранее в декабре суд в Москве оштрафовал Google на девять млн рублей за отказ удалить запрещенную в РФ информацию. Общая сумма штрафов в России по судебным решениям в отношении компании составила почти 60 млн рублей.