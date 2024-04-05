Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к бывшим владельцам ЧЭМК на 105 млрд

Челябинский Арбитражный суд удовлетворил требования Генеральной прокуратуры и взыскал с экс-владельцев Челябинского электрометаллургического комбината и АО «Компания «Эталон» 105 млрд рублей, сообщается на сайте «Электронное правосудие». Отмечается, что истцу удалось доказать, что деньги были получены в рамках незаконного обогащения.

Иск удовлетворить полностью, — сказано в материалах.

7 февраля 2024 года Арбитражный суд Свердловской области согласился с требованием Генеральной прокуратуры арестовать акции АО «Серовский завод ферросплавов», АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и АО «Кузнецкие ферросплавы», которые принадлежат АО «Компания Эталон» (материнская компания промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината, ЧЭМК). Прокуратура потребовала изъять эти заводы из «чужого незаконного владения» и передать государству.

26 февраля Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче ЧЭМК, Кузнецкого и Серовского заводов ферросплавов в собственность государства. В тот же день стало известно, что экс-владельца ЧЭМК Юрия Антипова задержали.