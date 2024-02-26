Владельца конфискованного ЧЭМК заподозрили в мошенничестве Владельца конфискованного ЧЭМК Юрия Антипова задержали по делу о мошенничестве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силовики задержали владельца конфискованного Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрия Антипова, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По словам собеседника агентства, дело расследует МВД, но оперативные мероприятия проводит ФСБ.

Юрий Антипов — владелец Челябинского электрометаллургического комбината — задержан в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. В настоящее время с ним проводятся следственные действия, — сказал собеседник агентства.

Арбитражный суд Свердловской области ранее удовлетворил иск Генпрокуратуры России о конфискации предприятий ЧЭМК в пользу государства. Причинами стали незаконная приватизация и поставки продукции в США.

Представители Генпрокуратуры утверждали, что активы заводов были выведены за границу с целью «нанесения ущерба национальным интересам». При этом сторона обвинения подчеркивала, что приватизация проводилась незаконно, так как соответствующее решение должен был принимать кабинет министров РФ. Однако приватизация заводов ЧЭМК была утверждена местными властями, что является нарушением правил, действовавших в 1992 году. По данным прокуратуры, в феврале 2023 года Юрий Антипов оформил активы на АО «Компания «Эталон», после чего заводы ЧЭМК попали под контроль резидентов недружественных государств. Речь идет о швейцарской RFA International, выступающей в роли трейдера ЧЭМК.

В свою очередь представители ЧЭМК утверждали, что они не являются частью военно-промышленного комплекса РФ, а сведения о попадании заводов под контроль недружественных государств неоднозначны. Приватизация же проводилась по тем же схемам, что и во всех регионах России, подытожили в ЧЭМК. Теперь владельцы лишатся трех заводов по производству ферросплавов.