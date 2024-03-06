Чета Антиповых пошла в суд из-за передачи акций ЧЭМК государству Антиповы подали апелляцию на решение о передаче государству заводов группы ЧЭМК

Фото: Lidia Mukhamadeeva/Russian Look/Global Look Press

Основатели группы ЧЭМК супруги Юрий и Людмила Антиповы подали апелляцию на решение свердловского арбитражного суда о передаче государству акций трех предприятий группы. В картотеке арбитражных дел указано, что жалоба была подана 5 марта.

Апелляционная жалоба: Антипов Юрий Васильевич, Антипова Людмила Александровна, — говорится в картотеке.

26 февраля Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры России о конфискации предприятий Челябинского электрометаллургического комбината в пользу государства. Заседание проходило в закрытом режиме.

Представители Генпрокуратуры утверждали, что активы заводов были выведены за границу с целью «нанесения ущерба национальным интересам». При этом сторона обвинения подчеркивает, что приватизация проводилась незаконно, так как соответствующее решение должен был принимать кабмин.

Однако приватизация заводов ЧЭМК была утверждена местными властями, что является нарушением правил, действовавших в 1992 году. По данным прокуратуры, в феврале 2023 года Юрий Антипов оформил активы на АО «Компания «Эталон», после чего заводы ЧЭМК попали под контроль резидентов недружественных государств. Речь идет о швейцарской RFA International, выступающей в роли трейдера ЧЭМК.