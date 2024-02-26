Суд решил судьбу Челябинского электрометаллургического комбината Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче государству акций заводов ЧЭМК

Фото: Валерия Бушухина/ИТАР-ТАСС

Челябинский электрометаллургический комбинат

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры России о конфискации предприятий Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) в пользу государства, следует из картотеки дел на сайте суда. Заседание проходило в закрытом режиме.

Иск удовлетворить полностью, — говорится в материалах дела.

Об иске Генпрокуратуры к владельцам заводов группы ЧЭМК Юрию и Людмиле Антиповым стало известно 13 февраля. Надзорное ведомство потребовало конфисковать предприятие в пользу государства из-за незаконной приватизации и поставок продукции в США.

Представители Генпрокуратуры утверждали, что активы заводов были выведены за границу с целью «нанесения ущерба национальным интересам». При этом сторона обвинения подчеркивает, что приватизация проводилась незаконно, так как соответствующее решение должен был принимать кабинет министров РФ. Однако приватизация заводов ЧЭМК была утверждена местными властями, что является нарушением правил, действовавших в 1992 году. По данным прокуратуры, в феврале 2023 года Юрий Антипов оформил активы на АО «Компания «Эталон», после чего заводы ЧЭМК попали под контроль резидентов недружественных государств. Речь идет о швейцарской RFA International, выступающей в роли трейдера ЧЭМК.

В свою очередь представители ЧЭМК утверждали, что они не являются частью военно-промышленного комплекса РФ, а сведения о попадании заводов под контроль недружественных государств неоднозначны. Приватизация же проводилась по тем же схемам, «что и во всех регионах России», подытожили в ЧЭМК. Теперь владельцы лишатся трех заводов по производству ферросплавов.