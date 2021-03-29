Суд смягчил приговор экс-хоккеисту Мусатову по делу о мошенничестве

https://static.news.ru/photo/4736de82-90c6-11eb-97de-96000091f725_660.jpg Игорь Мусатов Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Мосгорсуд на три месяца сократил срок бывшему хоккеисту Игорю Мусатову, признанному ранее виновным в мошенничестве с криптовалютой на сумму $800 тысяч. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе суда.

Суд постановил приговор районного суда изменить, признать в качестве смягчающих наказание обстоятельств длительное содержание Мусатова под стражей в условиях следственного изолятора, а также данные о том, что он впервые привлекался к уголовной ответственности. Суд смягчил назначенное Мусатову И. М. наказание до 3 лет 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, — приводит ТАСС выдержку из сообщения пресс-службы.

Мусатов был задержан в сентябре 2019 года. Согласно материалам уголовного дела, он в начале 2018 года договорился с Абеляном В. М. о продаже криптовалюты общей стоимостью $800 тысяч (на тот момент 45,3 млн рублей), при этом ввёл последнего в заблуждение. По данным следствия, экс-хоккеист действовал в составе преступной группы. Виновным себя в совершении преступления он не признал. Пресненский районный суд в ноябре прошлого года приговорил Мусатова к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

За время спортивной карьеры Мусатов выступал за несколько российских клубов, включая «Спартак», «Ак Барс», «Локомотив», а также за словацкий «Слован». В 2007 году в составе молодёжной сборной РФ стал серебряным призёром ЧМ.

Как сообщал NEWS.ru, во Владимирской области возбудили ряд уголовных дел в отношении 61-летнего жителя Москвы, который ранее возглавлял правление кредитного потребительского кооператива, работавшего по принципу финансовой пирамиды. Мужчина подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путём, и преднамеренном банкротстве.