Суд продлил арест создателя «Омбудсмена полиции» на месяц

https://static.news.ru/photo/8abe8e2a-bc91-11ea-bac0-fa163e074e61_660.jpg Владимир Воронцов Фото: Владимир Воронцов/vk.com

Дорогомиловский суд Москвы на месяц продлил арест создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова по делу о вымогательстве 300 тыс. рублей.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Воронцову меру пресечения в виде содержания под стражей до 6 августа 2020 года. Решение огласила судья Галина Таланина.

Следователь указал, что при более мягкой мере пресечения основатель паблика может продолжить заниматься преступной деятельностью или угрожать свидетелям по делу. За месяц следствие планирует продолжить собирать доказательства по делу, проводить очные ставки, а также вести поиски других администраторов проекта, которые скрываются под псевдонимами.

Сам Воронцов, находясь в «аквариуме» суда в кроссовках без шнурков, рассказал, что уголовное дело является надуманным, а с потерпевшим — бывшим сотрудником правоохранительных органов — он поддерживал дружеские отношения.

С Курбановым несколько лет по-дружески общались. Он поздравлял меня с днём рождения. Просил помочь ему обжаловать через суд его увольнение. Спустя три года он говорит, что боится меня и просит взять его под госзащиту. Из-за слов этого вруна я уже два месяца сижу в СИЗО, — цитирует РИА Новости обвиняемого.

Воронцов попросил суд отклонить ходатайство следствия и назначить более мягкую меру пресечения, например, домашний арест или запрет определённых действий. Защита обратила внимание на состояние здоровья обвиняемого и его несовершеннолетней дочери. Подчеркивалось, что обыск и задержание в доме Воронцова проводились жёстко и на глазах ребёнка. Адвокаты также просили приобщить результаты психологической экспертизы 4-летнего ребёнка.

Как писал NEWS.ru, Воронцов был задержан в начале мая. В отношении него возбуждены четыре уголовных дела по статьям о вымогательстве, незаконном производстве и распространении порнографии, а также оскорблении власти.

По версии следствия, создатель паблика «Омбудсмен полиции» требовал крупную сумму денег от бывшего сотрудника МВД за нераспространение фотографий личного характера. Получив отказ, он опубликовал эти снимки. Экспертиза сочла их порнографическими. В начале июня уголовные дела в отношении Воронцова были переданы из столичного главка МВД в главное следуправление СКР по Москве.

Ещё по двум эпизодам пострадавшими проходят две женщины. Следствие утверждает, что у одной Воронцов вымогал 30 тыс. рублей за непубликацию откровенного видео, а фото порнографического характера второй разместил в Интернете.

В начале мая этого года «омбудсмена» отправили в СИЗО до 6 июля. Защита Воронцова пыталась обжаловать его арест. Мосгорсуд признал заключение его под стражу законным и жалобу отклонил.