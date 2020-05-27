Арест основателя «Омбудсмена полиции» признали законным

https://static.news.ru/photo/df68b522-a01c-11ea-a1a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский городской суд в среду, 27 мая, признал законным арест основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, который проходит обвиняемым по делу о вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего коллеги. О решении инстанции журналистам рассказал адвокат подсудимого Сергей Бадамшин.

По словам юриста, заседание в Мосгорсуде проходило без слушателей и представителей СМИ. Присутствовали только участники процесса. Такой формат был выбран в связи с пандемией коронавирусной инфекции нового типа.

Суд оставил постановление Тверского суда без изменений и отклонил апелляционные жалобы, — цитирует Бадамшина РИА Новости.

Ранее в отношении Воронцова возбудили ещё одно уголовное дело — о распространении порнографических материалов.

Как передавал NEWS.ru, 25 мая Тверской суд арестовал второго администратора паблика «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова.

Мужчина подозревается в распространении порнографии (пункты «а» и «б» ч. 3 статьи 242 УК). 23 мая силовики пришли с обыском к Худякову, проживающему в Вологде. У него изъяли технику, а самого мужчину задержали и увезли в Москву. Следствие утверждает, что одна из подписчиц группы во «ВКонтакте» обратилась в полицию и пожаловалась, что в 2018 году в сообществе опубликовали её интимные фото.