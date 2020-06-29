Следствие попросило продлить арест создателя «Омбудсмена полиции»

https://static.news.ru/photo/12ebebfe-b9fd-11ea-911f-fa163e074e61_660.jpg Фото: vavorontsov/vk.com

В Дорогомиловский суд Москвы поступило ходатайство о продлении срока содержания под стражей основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.

Следствие просит оставить Воронцова под арестом до 6 августа. Ходатайство будет рассматриваться судом 2 июля, сообщает ТАСС.

Воронцов был задержан в начале мая. В отношении него возбуждено несколько уголовных дел по статьям о вымогательстве, незаконном производстве и распространении порнографии, а также оскорблении власти. По версии следствия, создатель паблика «Омбудсмен полиции» требовал крупную сумму денег от бывшего сотрудника МВД за нераспространение фотографий личного характера. Получив отказ, он опубликовал эти снимки. Экспертиза сочла их порнографическими. В начале июня уголовные дела в отношении Воронцова были переданы из столичного главка МВД в главное следуправление СКР по Москве.

Ранее NEWS.ru писал, что защита Воронцова пыталась обжаловать его арест. Мосгорсуд признал заключение его под стражу законным и жалобу отклонил.