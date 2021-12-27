Суд продлил арест обвиняемому в госизмене Ивану Сафронову до 7 апреля

Мосгорсуд продлил арест журналисту и советнику Роскосмоса Ивану Сафронову до 7 апреля по ходатайству следствия и ФСБ, сообщили в пресс-службе суда, передаёт РИА Новости. Защита намерена обжаловать решение суда. Сафронова арестовали 7 июля 2020 года по делу о госизмене. Вину он не признаёт.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемому Сафронову меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца, до 7 апреля, — сказали в пресс-службе.

Ранее адвокат Сафронова Иван Павлов (лицо, исполняющее функции иностранного агента в России) рассказал, что 27 апреля 2021 года в отношении него было возбуждено уголовное дело о госизмене. Защитник сообщил, что узнал об этом из представления Минюста, требующего лишить его адвокатского статуса. Он предположил, что Минюст мог допустить опечатку в номере статьи (275 УК РФ).

Иван Сафронов был задержан 7 июля 2020 года. По данным следствия, в 2017-м он передал являющиеся секретными сведения чешской спецслужбе. Обвиняемый вину не признаёт и от сделки со следствием отказывается.