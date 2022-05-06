Суд признал убийства жителей Орловской области во время ВОВ геноцидом

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Орловский областной суд признал геноцидом массовые убийства жителей региона со стороны нацистов во время Великой Отечественной войны. На сайте Орловского суда уточнили, что всего нацистские военные формирования и их союзники совершили преступления против 50 тысяч граждан СССР и 371 755 военнопленных. Кроме того, 56 490 человек были отправлены гитлеровцами на каторжные работы.

Орловский областной суд решил признать установленные и вновь выявленные преступления, совершенные в период ВОВ на территории Орловской области нацистскими оккупационными властями и их пособниками в отношении не менее 50 тысяч мирных советских граждан и 371 755 военнопленных, угнанных в Германию на каторжные работы 56 490 человек, военными преступлениями и преступлениями против человечества, геноцидом национальных и этнических групп, представляющих собой население СССР, — заявил Должиков.

Уточняется, что в ходе третьего заседания по делу эксперты исследовали письменные документы, а также заслушали показания пострадавших в вышеуказанных событиях.

Ранее Германия подала на Италию иск в Международный суд ООН (ICJ). Причиной стал спор о возмещении нанесённого нацистами ущерба во время Второй мировой войны.

В своём обращении Германия ссылается на решение суда от 2012 года. Тогда было доказано наличие у страны юридического иммунитета от исков в иностранных судах от жертв нацизма. Однако в 2014 году итальянский конституционный суд постановил, что обязанность следовать решению от 2012 года зависит от принципа правовой защиты фундаментальных прав в соответствии с конституционным правом страны.