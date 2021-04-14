Суд признал Соболь виновной в проникновении в жилище

https://static.news.ru/photo/c0b925ea-9dbd-11eb-a9a6-96000091f725_660.jpg Любовь Соболь Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мировой судья судебного участка номер 276 Инна Шилободина признала виновной в нарушении неприкосновенности жилища Константина Кудрявцева — предполагаемого отравителя Алексея Навального.

Совершила преступление, а именно проникновение в жилище с применением насилия, — сказала судья.

Любовь Соболь обвиняли в нарушении неприкосновенности жилища (ч.2 статьи 139 УК). По версии обвинения, после публикации Алексеем Навальным расследования своего отравления Соболь попыталась проникнуть в квартиру сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. По утверждению оппозиционера, в ходе телефонного разговора с ним тот фактически сознался в соучастии в отравлении. Уголовное дело возбуждено по заявлению Галины Субботиной — тёщи Кудрявцева. Следствие утверждает, что Соболь, «незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора», проникла в квартиру пожилой женщины, обошла все помещения и сняла происходящее на телефон, а затем скрылась.

События происходили на улице Суздальская в Москве, Соболь вела прямой эфир. По утверждению ФБК, она не входила в квартиру, а лишь стучалась в дверь. Сама сотрудница Фонда борьбы с коррупцией в своём стриме сказала, что ей удалось попасть в соседнюю с Кудрявцевым квартиру вместе с доставщиком пиццы.

Одновременно Соболь проходит обвиняемой ещё по одному уголовному делу — о нарушении санитарных норм (статья 236 УК) во время январских митингов в поддержку Навального. С 29 января она находилась под домашним арестом. 7 апреля Мосгорсуд изменил ей меру пресечения на запрет определённых действий.

Как ранее писал NEWS.ru, Соболь могут приговорить к году исправительных работ по делу о незаконном проникновении в жилище. О такой мере попросил прокурор.