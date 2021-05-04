Суд принял иск Навального к Пескову

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Пресненский суд Москвы принял к производству иск оппозиционера Алексея Навального к пресс-секретарю президента РФ Дмитрий Пескову. Последний заявлял, что мужчина работает на ЦРУ, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя суда Лелу Кокаю.

Если ранее иск о защите чести и достоинства оставляли без движения для исправления недочётов, то теперь делу дали ход. Досудебная проверка назначена на 27 мая.

В начале октября 2020 года Песков заявил, что с Навальным работают сотрудники ЦРУ США, которые дают ему некие инструкции. Так он прокомментировал заявления оппозиционера о том, что его якобы пытались отравить российские власти. В результате 16 ноября Навальный подал иск против Пескова.

Ранее судья Бабушкинского суда Москвы вынес вердикт по апелляции от адвокатов оппозиционера Алексея Навального. Защитники мужчины подавали её после предыдущего вынесения решения по делу о клевете на ветераны войны Игната Артёменко.