Суд отправил в СИЗО ректора «Шанинки», обвиняемого в хищениях

Мосгорсуд отменил решение Тверского райсуда о домашнем аресте ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева. Обвиняемый по уголовному делу о хищении 21 млн рублей, принадлежавших ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», был отправлен в СИЗО. Тем самым суд удовлетворил апелляцию прокуратуры, посчитавшей перевод Зуева под домашний арест слишком мягкой мерой. Об этом ТАСС сообщили в Мосгорсуде.

Мосгорсуд отменил решение первой инстанции о домашнем аресте Зуева и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 7 декабря, — сказали в суде.

Зуева задержали 12 октября. Ректора увезли из больницы, куда он поступил с гипертоническим кризом, и допрашивали более 30 часов.

13 октября Тверской суд Москвы отправил Зуева под домашний арест. Суд принял во внимание проблемы ректора со здоровьем. После этого прокуратура подала апелляцию на избрание домашнего ареста.

Затем обвиняемого срочно госпитализировали и провели операцию на сердце.

Зуева подозревают в хищении более 21 млн рублей, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», который возглавляла бывший замминистра просвещения Марина Ракова. Уголовное дело против Зуева и Раковой возбуждено в соответствии с ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В рамках этого дела уже арестованы Ракова, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко, а также исполнительный директор «Шанинки» Кристина Крючкова. Все они содержатся под стражей. Никто из них вину не признаёт.