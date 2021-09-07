Суд отклонил апелляцию Навального на запрет для адвокатов проносить технику

Владимирский областной суд отклонил апелляцию Алексея Навального на решение Октябрьского районного суда Владимира, который признал правомерными действия администрации исправительной колонии № 3. Та запретила адвокатам проносить смартфоны. Об этом сообщил ТАСС.

Решение Октябрьского районного суда города Владимира от 10 июня 2021 года оставить без изменения, апелляционную жалобу представителя административного истца Навального Алексея Анатольевича Кабзева — без удовлетворения, — вынес вердикт судья Алексей Семёнов.

Навальный на суде не присутствовал.

Закон о запрете адвокатам проносить средства аудио и видеофиксации в колонии был принят в июне. Его назначение не очень понятно, потому что цель так и указана: исключить случаи проноса аудио и видеозаписывающей техники.

Использовать фотоаппарат можно, чтобы сфотографировать материалы дела: в специальном месте, без присутствия подзащитного.