Суд отказался рассматривать иски члена СФ к Forbes и «Ведомостям»

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Гагаринский районный суд столицы отказался рассматривать иски члена Совета Федерации Сулеймана Каримова. Он хотел начать разбирательство с журналом Forbes, а также газетами «Версия» и «Ведомости».

Политик просил защитить его честь, достоинство и деловую репутацию, рассказала пресс-секретарь арбитража Анастасия Игошина. Судья решил, что это дело неподсудно Гаранискому суду, передаёт ТАСС.

Суть иска неизвестна, ответчиками были заявлены учредители изданий.

Ранее Forbes представил традиционный ежегодный список самых богатых российских наследников. В нём появились пять новых имён. Все они — представители двух семейств. Это сын и дочь главного владельца производителя удобрений «Фосагро» Андрея Гурьева, а также сын и две дочери сенатора Совета Федерации от Дагестана Сулеймана Керимова, писал NEWS.ru.