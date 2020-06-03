Суд отказался рассматривать иски члена СФ к Forbes и «Ведомостям»

Гагаринский районный суд столицы отказался рассматривать иски члена Совета Федерации Сулеймана Каримова. Он хотел начать разбирательство с журналом Forbes, а также газетами «Версия» и «Ведомости».
Политик просил защитить его честь, достоинство и деловую репутацию, рассказала пресс-секретарь арбитража Анастасия Игошина. Судья решил, что это дело неподсудно Гаранискому суду,
Суть иска неизвестна, ответчиками были заявлены учредители изданий.
Ранее Forbes представил традиционный ежегодный список самых богатых российских наследников. В нём появились пять новых имён. Все они — представители двух семейств. Это сын и дочь главного владельца производителя удобрений «Фосагро» Андрея Гурьева, а также сын и две дочери сенатора Совета Федерации от Дагестана Сулеймана Керимова, писал NEWS.ru.
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