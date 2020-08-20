Суд отказал напавшему на омоновца на акции в Москве Кириллу Жукову в УДО

https://static.news.ru/photo/5031cfda-e2c8-11ea-8694-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила отказал в условно-досрочном освобождении Кириллу Жукову, который был осуждён на три года за нападение на сотрудника полиции на акции в Москве 27 июля 2019 года.

В удовлетворении ходатайства отказать, — сказала судья.

Отмечается, что представитель администрации исправительного учреждения считает УДО Жукова нецелесообразным из-за его поведения при отбывании наказания.

Также против ходатайства возражал прокурор.

Следственный комитет завёл уголовные дела о «массовых беспорядках» и нападениях на силовиков после того, как 27 июля в Москве прошла акция протеста за допуск к выборам в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. Реальные сроки уже получили Данила Беглец, Евгений Коваленко, Кирилл Жуков и Иван Подкопаев.

4 сентября Тверской суд признал Жукова виновным в применении насилия к представителю власти и назначил три года лишения свободы в колонии общего режима. Обвинение утверждало, что он пытался поднять защитный щиток на шлеме росгвардейца. Подсудимый вину не признал.

Как ранее писал NEWS.ru, Конституционный суд не стал проводить рассмотрение жалобы на 318 статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за применение насилия в отношении представителя власти. Иск подал осуждённый по «московскому делу» Иван Подкопаев.