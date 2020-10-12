Суд оставил в СИЗО устроившего аварию рэпера Гулиева

https://static.news.ru/photo/effee388-0c65-11eb-92c1-fa163e074e61_660.jpg Эльмин Гулиев Фото: Россия 24/youtube.com

Рэпер Эльмин Гулиев, устроивший аварию на Остоженке, находясь под воздействием наркотиков, останется в СИЗО. Такое решение принял Мосгорсуд.

Инстанция оставила без изменений предыдущее постановление об избрании меры пресечения музыканту. Апелляционную жалобу его защитников оставили без удовлетворения.

Сам Гулиев участвовал в заседании по видеосвязи из изолятора. Он заявил, что признаёт свою вину и хочет извиниться перед пострадавшей стороной.

Я полностью понимаю, что я натворил, но я бы очень хотел попробовать хотя бы чуть-чуть помочь пострадавшим, — цитирует рэпера ТАСС.

Защита Гулиева просила суд избрать меру пресечения для исполнителя в виде домашнего ареста. Прокурор же, в свою очередь, заявляла, что так музыкант может скрыться от следствия.

ДТП с участием музыканта случилось в центре Москвы 21 сентября. Infiniti рэпера столкнулся с Mercedes, от удара элитную иномарку Гулиева отбросило в сторону, она сбила пешеходов и протаранила здание. В результате аварии одна из пострадавших лишилась стопы. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Гулиеву грозит до двух лет тюрьмы.

Как ранее писал NEWS.ru, правоохранительные органы возбудили уголовное дело о сбыте наркотиков Гулиеву.