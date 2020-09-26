Силовики возбудили дело о сбыте наркотиков рэперу Гулиеву

https://static.news.ru/photo/3c2a595e-fff0-11ea-a261-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о сбыте наркотиков рэперу Эльмину Гулиеву, устроившему дорожно-транспортное происшествие на Остоженке в Москве.

По факту сбыта каннабиноидов Гулиеву возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт и пересылка наркотических средств) в отношении неустановленного лица, — пишет ТАСС со ссылкой на источник.

После ДТП, во время медосвидетельствования в анализах Гулиева обнаружили каннабиноиды. Концентрация составила 165 нг/мл. Пресс-служба столичного главка полиции подтвердила агентству возбуждение в отношении неустановленного лица уголовного дела по факту сбыта наркотиков. Фигурантом стал мужчина 1993 года рождения.

ДТП с участием музыканта случилось в центре Москвы 21 сентября. Infiniti рэпера столкнулся с Mersedes, от удара элитную иномарку Эллея отбросило в сторону, она сбила пешеходов и протаранила здание. В результате аварии одна из пострадавших лишилась стопы. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Гулиеву грозит до двух лет тюрьмы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на пешеходном переходе в центре Москвы автомобиль сбил восьмилетнюю девочку. Её доставили в больницу. Как оказалось, пострадавший ребёнок — дочка владельца крупной рекламной фирмы Hungry Boys Владилена Ситникова. Девочка шла в музыкальную школу и немного отстала от мамы. Когда она стала её догонять, то не заметила чёрную Toyota с номерами ЕКХ, едущую по выделенке.