В центре Москвы автомобиль с номерами ЕКХ сбил ребёнка

https://static.news.ru/photo/6f2ee3d4-ff45-11ea-9be0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На пешеходном переходе в центре Москвы автомобиль сбил 8-летнюю девочку. Её доставили в больницу. Как оказалась, пострадавший ребёнок — дочка владельца крупной рекламной фирмы «Hungry Boys», Владилена Ситникова.

Девочка шла в музыкальную школу и немного отстала от мамы, когда она стала её догонять, то не заметила чёрную «Toyota» с номерами ЕКХ, едущую по выделенке, пишет РЕН ТВ.

Инцидент произошёл на улице Покровка. Очевидцы ДТП сняли видео с места происшествия. На кадрах видно, как мужчина в костюме пытается ногами загородить номер машины «888» и всё время куда-то звонит. Рядом на дороге лежит девочка, возле неё на корточках сидят прохожие.

Как отмечается, такие красивые номера чаще всего используют для оперативных автомобилей спецслужб и расшифровываются в народе «еду как хочу».

Ранее NEWS.ru писал, что сын бывшего губернатора Архангельской области Анатолия Ефремова насмерть разбился в ДТП. Авария произошла около 5 утра 25 сентября на проспекте Адмирала Нахимова в Архангельске. Сын экс-чиновника Алексей Ефремов вместе со своим товарищем, местным предпринимателем Анатолием Лихачёвым, на автомобиле Toyota Land Cruiser вылетели на парковку у магазина. Машина врезалась в припаркованную фуру, ожидающую разгрузки.