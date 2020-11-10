Суд оставил в силе решение о компенсации вдове лётчика «Аэрофлота»

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Омский областной суд оставил в силе решение о выплате компенсации вдове пилота «Аэрофлота» Дамира Ахметова, погибшего в ноябре 2019 года во время полёта из Москвы в Анапу. Об этом женщина сообщила NEWS.ru.

По словам Анастасии Ахметовой, коллегия Омского областного суда рассмотрела апелляционные жалобы «Аэрофлота» и семьи погибшего лётчика, оставив в силе решение первой инстанции о выплате 29,7 млн рублей.

Как писал NEWS.ru, в августе Кировский суд Омска частично удовлетворил иск вдовы Дамира Ахметова к «Аэрофлоту» и обязал перевозчика выплатить семье лётчика компенсацию. Позднее в авиакомпании заявили, что обжалуют это решение. Вдова пилота также потребовала выплатить по 3 млн рублей на каждого члена семьи в качестве компенсации морального вреда. У погибшего остались шестилетняя дочка и 13-летний сын.

По словам лидера Шереметьевского профсоюза лётного состава Игоря Дельдюжова, это последний случай, когда родственники погибших сотрудников авиакомпании добивались компенсации в связи с условиями коллективного договора. После случившегося с Ахметовым, «Аэрофлот» изменил этот документ, исключив соответствующий пункт.