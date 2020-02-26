В ноябре прошлого года рейс «Аэрофлота», следующий из Москвы в Анапу, экстренно сел в Ростове-на-Дону. Оказалось, что прямо за штурвалом скончался один из пилотов — 49-летний Дамир Ахметов. У него остались жена и двое детей. Вдова хочет добиться от авиакомпании компенсации, положенной по коллективному договору. Она утверждает, что Ахметов месяцами работал без выходных, что и привело к его смерти. «Аэрофлот» отвечает, что пилот страдал хронической сердечной недостаточностью и поэтому скончался — однако, это означает, что он не мог быть допущен к полётам. Тем временем, NEWS.ru удалось узнать, что авиаперевозчик срочно меняет коллективный договор с сотрудниками, чтобы впредь застраховать себя от необходимости выплачивать компенсации в подобных случаях.

Взятка для медкомиссии

Самолёт A320 вылетел из Шереметьево утром 24 ноября и находился в воздухе чуть больше часа, когда второй пилот Дамир Ахметов сказал первому, что у него сильно жжет в груди. На уточняющий вопрос он уже не ответил, а лишь страшно захрипел и потерял сознание. Тогда командир экипажа стал действовать по инструкции: предупредил бортпроводников и связался с диспетчером ближайшего по пути аэропорта, уведомив их о скорой посадке и попросив вызвать на полосу машину реанимации. Через полчаса авиалайнер приземлился. Бортпроводники на руках вынесли пилота из кабины в салон, где два врача, оказавшихся среди пассажиров начали делать ему массаж сердца. Вошедшая на борт самолёта бригада скорой помощи констатировала, что лётчик скончался.

Последняя фотография Дамира Ахметова, сделанная за два часа до смерти. Предоставлена его вдовой.

Старшая бортпроводница Воликова, чей протокол допроса есть в распоряжении NEWS.ru, рассказала комиссии по расследованию происшествия, что на тот момент, когда пилота вынесли из кабины, он уже не дышал, пульс отсутствовал. Согласно выписке из заключения судебно-медицинской экспертизы, проведённой в Ростове-на-Дону, смерть мужчины наступила «в результате острого трансмурального инфаркта миокарда передне-боковой стенки левого желудочка с развитием острой сердечно-сосудистой недостаточности». Комиссия пришла к выводу, что произошедшее — «несчастный случай, не связанный с производством»

Интересно, что сама авиакомпания объясняет трагедию тем, что у Дамира Ахметова были проблемы со здоровьем. Как следует из сообщения директора департамента по производству полётов «Аэрофлота» Игоря Бурыкина, с которым ознакомлены все пилоты компании, комиссия по расследованию пришла к заключению, что единственной причиной смерти лётчика стало имеющееся у него заболевание. Вины сотрудников авиакомпании не обнаружено.

Как известно, пилоты проходят регулярные медосмотры, и не могут быть допущены к полётам, если у них диагностированы проблемы с сердцем. С подобными заболеваниями не рекомендуется летать даже в качестве пассажира, так как смена высоты влияет на сосудистую систему, а концентрация кислорода внутри самолёта, летящего на эшелоне 10 000 метров, ощутимо ниже привычного для людей уровня.

Дамир Ахметов с дочерью. Фотография из семейного архива.

Тут стоит обратить внимание на совпадение, которое может быть показательным. Незадолго до трагедии на рейсе Москва-Анапа, в феврале 2019 года заместитель этого самого Игоря Бурыкина — замглавы департамента Анатолий Якимчук — был задержан по подозрению в даче взятки руководителю врачебно-лётной комиссии за нужное ему медицинское заключение, необходимое для допуска к полётам. Может, у него бы всё получилось, но на тот момент то ли он, то ли работник медкомиссии, которому заместитель Бурыкина засунул конверт с деньгами в левый карман халата, уже находился в разработке ФСБ. В апреле Якимчук был признан виновным и приговорён к штрафу. У него были обнаружены как раз заболевания сердечно-сосудистой системы: «поражение коронарных артерий, свидетельствующее о возможной ишемической болезни сердца», исключающие возможность какой-либо лётной работы.

Потайной пункт

Было у Дамира Ахметова заболевание сердца или нет, сейчас уже достоверно не установить. По крайней мере, вдова Ахметова отрицает наличие хронических болезней у покойного мужа и не исключает, что смерть стала следствием переработок на службе. По её мнению, «Аэрофлот» пытается это отрицает, пытаясь уйти от ответственности.

О смерти мужа мне сообщили коллеги, друзья моего супруга. «Аэрофлот» даже не принес мне соболезнований. Они организовали только транспортировку тела и дали 15 тысяч на погребение, — пояснила NEWS.ru Анастасия Ахметова, проживающая в Омске. — После смерти мужа, я от стресса попала в больницу. Сыну даже понадобилась помощь психолога. Финансово стало тяжело, у меня двое маленьких детей, я не работаю. Сейчас сына предлагают включить в сборную России по фехтованию. Но не знаю, не потяну по деньгам. Вообще, это всё для нас было неожиданно, мой супруг всю жизнь проработал в авиации, и они проходили тщательный медосмотр, а после 45 лет —углубленный медосмотр. И я даже не могла предположить, что такое случится.

Оправившись от первого шока, вдова вспомнила о том, что по правилам «Аэрофлота» ей положена компенсация, и обратилась к адвокату. Виталий Кириченко, который сейчас представляет интересы Ахметовой пояснил NEWS.ru, что в коллективном договоре компании с сотрудниками чётко указано , что в случае смерти работника при исполнении им служебных обязанностей его семье полагается сумма в размере 10 годовых заработков. Это предусмотрено пунктом 7.8 договора. В связи с этим, адвокат и его доверительница направили письмо в авиакомпанию.

Выдержка из действующей редакции коллективного трудового договора ПАО «Аэрофлот».

Там, в коллективном договоре не прописана какой должна быть причина смерти для получения компенсации, главное, чтобы работник находился при исполнении служебных обязанностей. В данном случае он находился на борту самолета, за штурвалом. Нам пришел ответ из «Аэрофлота», что пока ведется расследование в Ростове-на-Дону, и они просили подождать окончания расследования. Но ведь нам не нужно ждать этого ответа, мы уже можем получить эти выплаты, которые предусмотрены колдоговором. Но мы решили дождаться окончания расследования в Ростове-на-Дону, — говорит Виталий Кириченко.

Ахметова просила авиакомпанию выплатить ей положенные 10 годовых окладов мужа, а также предусмотренные тем же договором антиинфляционные выплаты и компенсацию морального вреда. Комиссия по расследованию, как уже говорилось выше, не признала произошедшее несчастным случаем на производстве. Однако источник, знакомый с данными расследования этого инцидента, рассказал, что пилот перед смертью работал на износ, и об этом было прекрасно известно.

Деятельность пилота исследовалась за год, и он всё это время работал почти без выходных. И когда все задания на полёт начали смотреть, проверять график труда и отдыха, то у него такая загруженность: то он в Москве работает, то мчится к семье [в Омск], — рассказал собеседник NEWS.ru.

Это подтверждает и сама Ахметова: «В последнее время муж жаловался на ночные рейсы. Постоянно ночные ставили».

В результате от «Аэрофлота» пришёл ответ с предложением ознакомиться с результатами расследования по адресу офиса Росавиации в Москве. Просьбу выплатить положенные деньги в компании проигнорировали.

Я туда звонил во все отделы, и в охрану труда, и в правовой. Общался со всеми, и они говорили ждите ответа. И в итоге мы приняли решение обратится в суд. Со мной из авиакомпании вообще никто не связывался. Мы очень удивлены таким отношением, особенно, учитывая, что покойный Ахметов является ветераном труда, и еще награждён орденом за безаварийный налет часов, — пояснил адвокат вдовы.



Анастасия Ахметова также говорит, что сил добиваться от компании хотя бы внятного ответа у неё уже не осталось, поэтому она пошла на крайнюю меру и готовит иск в суд.





«Заездили человека»

Президент Шереметьевского профсоюза лётного состава (представляет сотрудников «Аэрофлота») Игорь Дельдюжов рассказал NEWS.ru, что государственный авиаперевозчик крайне неохотно идёт на выплаты таких компенсаций. Более того, по его словам, сейчас компания пытается изменить коллективный договор таким образом, чтобы застраховать себя от подобной необходимости.

15 тысяч на погребение по колдоговору — такая смешная цифра. Там ведь другая выплата положена, но «Аэрофлот» не будет делать это самостоятельно, и родным придется судится. Причём, сейчас «Аэрофлот» пытается поменять этот пункт о компенсации в колдоговоре. Там остаётся сумма в 10 годовых заработков, но только если страховая компания признает это страховым случаем. В старой версии документа выплачивал работодатель, а тут — страховая компания и то, если случай признают страховым. Многие инциденты таковыми не признают. И потом мы это в суде отсуживаем. Игорь Дельдюжов президент Шереметьевского профсоюза лётного состава президент Шереметьевского профсоюза лётного состава

В подтверждение своих слов профсоюзный лидер предоставил NEWS.ru, копию документа в новой предлагаемой редакции. Дельдюжов добавил, что, по его мнению, компания тянет время, не отвечая вдове Ахметова именно потому, что за это время надеется изменить коллективный договор. Однако юридически это бессмысленно, так как на момент смерти пилота, действовала прежняя редакции. Он отметил также, что документ этот в «Аэрофлоте» стараются не показывать работникам, даже в ответ на письменное требование. Вину за смерть Дамира Ахметова он прямо возлагает на авиакомпанию.

Человек умер на работе — заездили человека, потому что он работал без выходных. Это получается просто соучастие в убийстве, — заявил Дельдюжов. — Часть вины на нём есть, в том смысле, что он не отказывался так работать, а соглашался. Но работодатель должен соблюдать нормы отдыха и труда, предоставлять выходные. А ночные полеты вообще убивают организм. Хочется добавить, что люди повнимательнее относились к своему здоровью, человека просто заездили. И лётчик имеет право отказаться от выполнения полета, и этим правом надо начинать пользоваться. Потому что алчные работодатели оборзели совсем.

NEWS.ru направил в ПАО «Аэрофлот» официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию, однако за шесть дней пока готовилась публикация, ответа получен не был.

Напомним, ранее NEWS.ru посвятил подробное расследование систематическому нарушению прав работников «Аэрофлота». Так, некоторые бортпроводники с середины января помимо своих основных обязанностей стали заниматься уборкой самолётов. Всё дело в том, что крупнейший авиаперевозчик страны под руководством члена партии «Единая Россия» Виталия Савельева решил сэкономить на услугах клининговых компаний по 15 внутренним направлениям. Работники организации и представители профсоюзов при этом жалуются на текучку кадров, попытки сократить отпуска, разделение персонала на лояльных и нелояльных и тому подобное. В компании претензии комментировать отказались. NEWS.ru удалось выяснить подробности внутренней кухни отрасли. Что любопытно, менеджмент «Аэрофлота» не хочет в рамках оптимизации самостоятельно следить за чистотой и порядком в своих помещениях. В феврале авиакомпания на два года вперёд заказала услуги по уборке московских офисов почти на 20 млн рублей. Объёмное техзадание предусматривает идеальную ежедневную уборку, вплоть до протирки всех поверхностей и мебельной фурнитуры на высоте до двух метров, и очистку сантехники от известковых отложений, а также дезинфекцию пепельниц и деликатную очистку сувениров, декоративных, ценных предметов (в присутствии сотрудников офиса). Всего контракт охватывает восемь помещений предприятия.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина