«Аэрофлот» объяснил, почему не хочет платить вдове пилота 29 млн рублей

https://static.news.ru/photo/3000c4f4-d5a4-11ea-8064-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В «Аэрофлоте» заявили, что обжалуют решение суда, согласно которому компания должна выплатить жене погибшего на рейсе пилота 10 его годовых окладов. Такое намерение перевозчик объяснил тем, что приведшее к смерти заболевание лётчика не было профессиональным. Кроме того, в фирме считают, что он намерено скрыл его от работодателя.

Речь идёт о Дамире Ахметове. Он скончался от сердечной недостаточности 24 ноября 2019 года, выполняя в качестве второго пилота рейс Москва — Анапа. Согласно коллективному договору, действовавшему на тот момент в «Аэрофлоте», «в случае смерти работника при исполнении служебных обязанностей, работодатель выплачивает десять годовых заработков». На основании этого вдова Ахметова Анастасия и обратилась в суд. Сегодня стало известно, что Кировский суд Омска удовлетворил её иск, присудив 29 млн рублей.

В «Аэрофлоте» с вынесенным решением не согласны и будут подавать апелляционную жалобу. Позиция юристов компании основывается на том, что «заболевание пилота не относится к перечню нормативно-установленных профессиональных заболеваний». Кроме того, перевозчик подозревает, что лётчик специально скрыл недуг от работодателя. Основания так думать появились из-за того, что пилот проходил медкомиссию не в Москве, как обычно, а в Омске.

По мнению медицинских экспертов, то заболевание, которое стало причиной смерти, даже стандартными инструментальными методами контроля состояния здоровья пилотов пропустить было невозможно. А это означало бы непрохождение медкомиссии и отстранение от полётов по состоянию здоровья. Так что, если пилот знал о заболевании, у него были веские причины его скрывать. Обстоятельства прохождения медицинской комиссии по-прежнему вызывают обоснованные вопросы. Мы полагаем, что суд должен был учесть все эти обстоятельства, — говорит официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Дёмин.

По словам лидера Шереметьевского профсоюза лётного состава Игоря Дельдюжова, это последний случай, когда родственники погибших сотрудников авиакомпании добивались компенсации в связи с условиями коллективного договора. После случившегося с Ахметовым, «Аэрофлот» изменил этот документ, исключив соответствующий пункт, писал NEWS.ru.