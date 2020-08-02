Суд обязал «Аэрофлот» заплатить вдове пилота 10 его годовых окладов

https://static.news.ru/photo/99b892ca-d561-11ea-b5f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кировский суд Омска частично удовлетворил иск вдовы пилота Дамира Ахметова к «Аэрофлоту». Перевозчика обязали выплатить семье лётчика, погибшего во время рейса, 29 млн рублей.

О решении суда NEWS.ru сообщила сама Анастасия Ахметова. Инстанция постановила выплатить женщине компенсацию в размере десяти годовых окладов её мужа.

Как считает лидер Шереметьевского профсоюза лётного состава Игорь Дельдюжов, скорее всего, «Аэрофлот» будет обжаловать решение суда, так как, по его мнению, компания обычно «бьётся в судах до последнего, когда речь идёт о деньгах».

По мнению истца, «Аэрофлот» нарушил пункт 7.8 коллективного договора, согласно которому «в случае смерти работника или пропажи без вести при исполнении служебных обязанностей в порядке, предусмотренном гражданским законодательством РФ, работодатель выплачивает десять годовых заработков, исходя из заработка за последний год работы (в соответствии с трудовым законодательством единовременное пособие в сумме, установленной на день выплаты минимальной оплаты труда за пять лет, а остальная сумма за счёт собственных средств работодателя)».

Дельдюжов считает, что это был последний случай, когда родственники погибших сотрудников авиакомпании добивались компенсации в связи с данной нормой коллективного договора.

Как писал NEWS.ru, ранее Игорь Дельдюжов сообщил, что после смерти Дамира Ахметова, наступившей 24 ноября 2019 года от сердечной недостаточности во время полёта, компания «Аэрофлот» изменила этот документ, скорректировав пункт 7.8, и отказывается помогать семье погибшего.