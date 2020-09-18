Суд оставил Сергея Фургала под арестом

https://static.news.ru/photo/66473550-f996-11ea-8bd5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мосгорсуд оставил под арестом бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передаёт корреспондент NEWS.ru.

Суд постановил решение Басманного районного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения, — сказала судья.

Заседание, как и все предыдущие, проходило в закрытом режиме.

Фургал в перерыве отметил, что его возмущает факт проведения закрытых заседаний. Он участвовал в рассмотрении апелляции по видеосвязи.

Фургал был арестован 10 июля по обвинению в организации убийств. 3 сентября Басманный суд продлил срок стражи чиновнику до 9 декабря.

Сергей Фургал обвиняется в организации убийств дальневосточных предпринимателей в 2004–2005 годах. Чиновника задержали 9 июля в Хабаровске сотрудники СК и ФСБ, в тот же день его привезли в Москву и допросили. Вину он не признаёт в полном объёме.