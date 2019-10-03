https://static.news.ru/photo/f2c9cbc6-e684-11e9-8d9b-fa163e074e61_660.jpg Владислав Синица Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу защиты Владислава Синицы. Он осуждён за твит с призывом расправы на детьми силовиков, передаёт корреспондент News.ru.

Суд постановил приговор Пресненского суда оставить без изменения, — огласила решение судья.

К защите Синицы присоединились адвокаты Дмитрий Динзе и Андрей Сабинин. Его также продолжает защищать адвокат Денис Тихонов.

Синица участвовал в заседании по видео-конференц-связи из СИЗО. Отвечая на вопрос судьи, он заявил, что своим твитом хотел сказать лишь то, что насилие порождает ещё большее насилие. Он настаивает, что было всего лишь предположение, а не призыв.

Также суд опросил в качестве свидетеля мать Владислава. Она охарактеризовала его как образованного и вежливого человека. Также она сообщила, что в аккаунт её сына в WhatsApp кто-то заходил, когда он уже был в СИЗО.

Приговор Синице был вынесен 3 сентября судьёй Пресненского суда Абрамовой. Его признали виновным в разжигании ненависти и вражды по отношению к социальной группе посредством сети Интернет (пункт «а», ч. 2 ст. 282) и приговорили к пяти годам лишения свободы колонии общего режима.

Поводом для такого решения суда стал пост пользователя Twitter под ником «Макс Стеклов», в котором автор рассуждал о том, что по геоданным можно найти, где живут силовики и их семьи, и расправиться с ними. Сам обвиняемый считает, что его слова были вырваны из контекста и интерпретированы неправильно.

Ранее News.ru писал о том, что Илья Азар первым предложил поддержать Синицу на митинге в Москве.