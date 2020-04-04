Суд оставил без движения оспаривающий режим самоизоляции в Москве иск

https://static.news.ru/photo/bfcdec5a-7623-11ea-b433-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мосгорсуд оставил без движения иск к правительству города с требованием признать указ о введении в Москве режима самоизоляции незаконным.

Иск составили адвокат Мансур Гильманов и активист Дмитрий Кисиев. По их мнению, введение режима самоизоляции без объявления в городе карантина противоречит конституционным правам россиян на свободу передвижения. Мосгорсуд оставил заявление без движения, так как оно не соответствует требованиям статей 125 и 126 Кодекса административного судопроизводства РФ, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ульяну Солопову.

Если недостатки в иске будут устранены, заявители снова могут его подать.

Как сообщал NEWS.ru ранее, Мосгорсуд принял к производству и назначил досудебную подготовку по иску гражданина, который просит признать недействующим указ мэра о запрете работы заведений.