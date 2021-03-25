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Суд оштрафовал Ройзмана за поддержку Навального

12:39, 26 марта 2021
Фото: pixabay.com

Октябрьский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 40 тысяч рублей бывшего мэра Евгения Ройзмана. Причиной стало его участие в несанкционированных акциях 23 и 31 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Административное наказание было наложено в соответствии с ч. 5 ст. 20.2 КоАП о нарушении правил организации и проведения митингов и шествий. За каждую акцию Ройзману предстоит выплатить по 20 тысяч. Однако вину он не признал и напомнил, что по Конституции люди имеют право выходить на акции мирно и без оружия.

Бывший мэр планирует обжаловать решение суда в Свердловском областном суде.

По словам представителя защиты Ройзмана Юлии Федотовой, политик готов дойти с апелляционными жалобами до Европейского суда по правам человека. Ройзман занимал пост главы Екатеринбурга с 2013 по 2018 год.

Ранее, как писал NEWS.ru, появилась информация о задержании Ройзмана в аэропорту Екатеринбурга. Однако позже он эти сведения опроверг.

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