Ройзман опроверг информацию о своём задержании в аэропорту

https://static.news.ru/photo/36c81682-865e-11eb-a266-96000091f725_660.jpg Евгений Ройзман Фото: Леонид Ирхин/facebook.com

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, прилетев в аэропорт Кольцово, получил от полицейских административные протоколы за участие в митингах в поддержку Алексея Навального. Он опроверг информацию о своём задержании, которую ранее распространили ряд СМИ.

Встретили с прилёта, выдали протоколы, ознакомили с административными делами. Я отказался подписывать протоколы и сказал, что не согласен с ними. Сказал, что буду давать показания в суде. Сто раз это всё проходили, никто никогда не может запретить гражданину собираться мирно и без оружия. Я ведь принимал участие совершенно осознанно и отказываться ни от чего не собираюсь, — сообщил E1.RU Ройзман.

Ройзман вернулся из Москвы, где выступал на форуме независимых депутатов, там его вместе с другими спикерами задержали сотрудники полиции. В аэропорту Кольцово, как подчеркнул экс-мэр, его никто не задерживал.

Как писал NEWS.ru, источники в столичной мэрии рассказали, почему в Москве были задержаны 200 участников форума муниципальных депутатов. Решение принималось в ФСБ, которая курировала действия силовиков. Случившееся стало «устрашающей акцией перед думской кампанией» — в сентябре состоятся выборы в Госдуму. Участники форума были задержаны за «сотрудничество с нежелательной организацией».

Форум «Муниципальная Россия», который проводил проект «Объединённые демократы», проходил в отеле «Измайлово». Прибывшие правоохранители заявили, что мероприятие проводится нежелательной организацией, поэтому участники будут задержаны.

Среди задержанных, помимо Ройзмана, оказались депутат Илья Яшин, оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров, муниципальный депутат Юлия Галямина и другие, в том числе журналисты.