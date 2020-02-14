https://static.news.ru/photo/0118f2b6-4f34-11ea-a14b-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Пресненский суд Москвы удовлетворил иск актёров к МХАТ имени Горького. Он постановил взыскать с театра 709,5 тысячи рублей.

Истцами стали восемь актёров, передаёт РИА Новости. Все они получат задолженности по заработной плате, невыплаченные надбавки и компенсацию морального вреда в размере трёх тысяч рублей.

Артисты обратились в суд, так как им отказали в ежеквартальных премиях и заменили в спектаклях. Причиной стал их отказ от перехода на срочные трудовые отношения.

Ранее NEWS.ru писал, что художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков ударил одного из артистов театра Николая Сахарова.

Инцидент произошёл, когда Сахарова не пустили на собрание театральной труппы. Артист предположил, что ему преградили вход из-за того, что он не одобряет методы работы худрука.