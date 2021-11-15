Суд Екатеринбурга оправдал экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес оправдательный приговор трём бывшим полицейским, обвиняемым в изнасиловании 22-летней девушки. Решение принято в связи с отсутствием в их деяниях состава преступления, говорится в сообщении пресс-службы суда. В 2020 году этот же суд признал экс-полицейских виновными в преступлении и назначил тюремные сроки.

Ленинским районным судом города Екатеринбурга вынесен оправдательный приговор по уголовному делу 1–122/2021 о признании Бессарабова А. С., Мустафина В. К., Тропина В. А. невиновными по предъявленному обвинению в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 131, п. «а» ч. 2 ст. 132 Уголовного кодекса РФ, в связи с отсутствием в деяниях названных состава преступления, — сообщается в официальном аккаунте суда во «ВКонтакте».

В июле 2020 года суд осудил Вадима Мустафина на шесть лет шесть месяцев колонии общего режима, Вячеслава Тропина и Андрея Бессарабова — на шесть лет колонии. Однако в декабре прошлого года решение суда было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение.

Сам инцидент произошёл в августе 2019 года. По версии следствия, сотрудники патрульно-постовой службы задержали 22-летнюю уроженку Казахстана. Они посадили её в патрульный автомобиль и изнасиловали. Как сообщала правозащитная организация «Зона права», преступники угрожали отвезти её в отдел полиции и «пустить по кругу».

Впоследствии по итогам внутренней проверки данные полицейские и ещё трое их начальников были уволены. Кроме того, 14 сотрудников правоохранительных органов получили дисциплинарные взыскания.

Ранее в Подмосковье суд отправил под стражу полицейского, выстрелившего из травматического пистолета в собственную дочь. В пресс-службе ГУ МВД по Московской области до этого рассказали, что сотрудник подмосковного ГИБДД, находившийся в состоянии алкогольного опьянения в такси с девушкой, также нетрезвой, совершил в неё выстрел из травматического пистолета. После чего пострадавшая была доставлена в больницу.