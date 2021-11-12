Суд принял решение об аресте полицейского, ранившего дочь из травмата

Суд вынес вердикт о заключении под стражу полицейского, выстрелившего из травматического пистолета в собственную дочь. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.

С учётом позиции прокуратуры суд заключил под стражу 47-летнего фигуранта уголовного дела о покушении на убийство своей дочери в Сергиевом Посаде, — говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области до этого рассказали, что сотрудник подмосковного ГИБДД, находившийся в состоянии алкогольного опьянения в такси с девушкой, также нетрезвой, совершил в неё выстрел из травматического пистолета. После чего пострадавшая была доставлена в больницу.

По данным следствия, инцидент произошёл 11 ноября в Сергиевом Посаде. Между нетрезвыми обвиняемым и его дочерью произошёл конфликт, в результате чего мужчина выстрелил в голову девушки. После она была госпитализирована, ей провели операцию.

Сотрудниками СК нападавшему было предъявлено обвинение в покушении на убийство, его также уволят из органов.

Ранее стало известно, что в этой семье ранее не было конфликтов, отец после развода хорошо относился к ребёнку. Виной трагедии стало чрезмерное употребление алкоголя, в результате которого полицейский впал в бредовое состояние.