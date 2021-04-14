Суд арестовал заместителя гендиректора «Невской мануфактуры»

https://static.news.ru/photo/424c26b0-9d60-11eb-b153-96000091f725_660.jpg Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Невский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя руководителя «Невской мануфактуры» Алексея Михневича. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судью Татьяну Михайлову.

Суд считает, что ходатайство следователя является обоснованным — избрать Михневичу Алексею Дмитриевичу меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 11 июня, — цитирует агентство судью.

Адвокат Михневича Максим Соболев настаивал на мере пресечения в виде домашнего ареста и заявил, что намерен обжаловать решение суда. Следствие настаивало, что Михневич, оставаясь на свободе, может оказывать давление на свидетелей и уничтожить доказательства.

Как сообщал NEWS.ru, суд в Санкт-Петербурге ранее принял решение заключить в СИЗО генерального директора «Невской мануфактуры» Максима Макеева.

«Невская мануфактура» загорелась в понедельник, 12 апреля. Историческое здание расположено на Октябрьской набережной, пожар произошёл в помещении в производственном корпусе на четвёртом и пятом этажах, они арендованы мебельной фабрикой.

При ликвидации возгорания погибли двое пожарных, ещё у одного пожарного обгорели руки. По факту пожара было заведено уголовное дело по статье о «выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности смерть человека».