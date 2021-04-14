Суд отправил в СИЗО гендиректора сгоревшей Невской мануфактуры

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Суд в Санкт-Петербурге принял решение заключить в СИЗО генерального директора Невской мануфактуры Максима Макеева. Его задержали после пожара в здании.

Суд считает, что ходатайство следствия [о заключении под стражу] обосновано. Суд считает необходимым избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу, — цитирует ТАСС решение суда.

«Невская мануфактура» загорелась в понедельник, 12 апреля. Историческое здание расположено на Октябрьской набережной, пожар произошёл в помещении в производственном корпусе на четвёртом и пятом этажах, они арендованы мебельной фабрикой.

При ликвидации возгорания погиб один пожарный, двое находятся в реанимации с ожогами, они подключены к аппарату ИВЛ, ещё у одного пожарного обгорели руки.

Как писал NEWS.ru, по факту крупного пожара в здании «Невской мануфактуры» заведено уголовное дело по статье о «выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности смерть человека». В рамках этого дела следователи Санкт-Петербурга задержали 48-летнего гендиректора АО «Невская мануфактура» и его 37-летнего заместителя.